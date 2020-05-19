Крымский диетолог сказала, какие фрукты и овощи не надо покупать весной

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Во избежание неприятных последствий для организма лучше всего покупать сезонные фрукты и овощи. Об этом заявила врач-диетолог, сотрудник Медакадемии Крымского федерального университета (КФУ) Ирина Сухарева.Специалист посоветовала отказаться от покупки слишком ярких овощей и фруктов чересчур правильно формы. Вероятнее всего, в них повышен уровень нитратов. Сухарева посоветовала купить карманный нитратометр и всегда тестировать товар перед покупкой. Сухарева подчеркнула, что отравиться нитратами можно, превысив порог безопасной суточной дозы.Она также подчеркнула, что наиболее высокая их концентрация отмечена в сельдерее, брокколи, свекле, арбузах, дынях, зеленом луке и салате.Также диетолог дала и другие полезные рекомендации по выбору товара.«До наступления "официального" сезона тех или иных овощей, ягод или фруктов постарайтесь свести их употребление к минимуму. Старайтесь выбирать плоды среднего размера. Также ни в коем случае не берите овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна», - приводит ее слова агентство «Интерфакс».