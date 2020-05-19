Чем опасны продукты с натуральным заменителем сахара

Диетологи часто говорят о вреде сахара в рационе и рекомендуют его заменять натуральными аналогами. Однако в ходе нового исследования ученые обнаружили, что продукты с фруктозой повышают риск развития цирроза печени.Специалисты отметили, что в продаже все чаще можно встретить продукты, чья маркировка гласит «не содержит сахара». По словам исследователей, в таких продуктах как правило присутствуют заменители, в частности, фруктоза.В рамках исследования ученые изучили данные об образе жизни 149 детей с заболеваниями печени. Оказалось, что многие из них регулярно употребляли сладости на основе фруктозы. Эксперты пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе определенным образом соотносится с риском повреждения печени.Медики связывают употребление фруктозы с развитием неалкогольной жировой болезни печени, запускающей механизмы более глубоких поражений этого органа. На сегодняшний день природа данной патологии недостаточно изучена. Обнаружение связи между уровнем фруктозы в рационе человека и болезнью печени является существенным шагом вперед в исследовании этой болезни.Результаты исследования были опубликованы в Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.