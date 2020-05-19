Рецепты Ванги для лечения почек

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Известная болгарская ясновидящая не только прорицала будущее, но и лечила людей. Ванга считала, что почечные заболевания происходят в основном от переохлаждения. Молодому человеку с больными почками она прописала пить отвар тыквенных семечек, а также растолочь два пакета льняных семян, сделать припарки и часто прикладывать к больному месту.Раз в неделю больному следует есть только вареную пшеницу, заливая ее водой, в которой варилось зерно.Взять большой корень ежевики и варить в 5 л воды, пока вода не выкипит наполовину. Принимать отвар 3 раза в день по 100 г.Гончарную глину залить яблочным уксусом и хорошенько замесить. Смесь нанести на кусок материи и вечером приложить к пояснице, на область почек. У малокровных людей вследствие деминерализации клетки наступает упадок сил. После восьмидневного лечения глиной количество красных кровяных телец (эритроцитов) у таких больных увеличивается, и цвет лица улучшается. Это легко подтверждается анализом крови до и после процедуры.Глина является источником энергии для красных кровяных телец, что помогает им укрепиться и обновиться, а затем принять участие в перестройке тканей. После лечения улучшается функция почек, постепенно происходит их выздоровление.Ванны на глиняной водеНеполные ванны очень полезны. В течение примерно 20 минут следует подержать руки, подошвы ног в сосуде, наполненном очень жидким раствором глины. Этот раствор можно использовать 2 или 3 раза.В отношении полных ванн Ванга дает следующие рекомендации: «В земле нужно проделать довольно большое круглое отверстие. Заполнить его водой и хорошей глиной. Глину с водой перемешайте, чтобы получилась светлая жидкая масса, туда поместите больного так, чтобы оставалась свободной только его голова».Разумеется, на открытом воздухе эту ванну можно делать только в теплое время года. В прохладную погоду ванны принимайте в теплой воде, не обновляя глины, 6–7 раз (дважды в неделю). После ванны больного уложите в постель, хорошенько укройте и дайте ему выпить горячий настой трав.Подобные процедуры полезны, прежде всего, для лечения области низа живота, почек, бедер, ног. Продолжительность ванны – от 30 минут до одного часа в зависимости от конкретного случая и переносимости.