Что произойдет с телом, если есть куркуму чаще

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Куркума – популярная специя, содержащая антиоксидант и противовоспалительное соединение куркумин. Именно ему она обязана своим ярким цветом. Большое количество исследований были посвящены специи. Ее регулярное употребление может привести к значительным для тела эффектам. Вот некоторые из них.Лишний весСпеция помогает справиться с лишними килограммами. Но не магическим образом. Она просто снижает воспаление, связанное с ожирением, и немного увеличивает сгораемость жира.АртритПротивовоспалительные свойства куркумы могут помочь и при артрите. В одном исследовании отмечалось, что ее использование помогает уменьшить боль, ощущение скованности и отечность суставов.НастроениеЯркая специя помогает улучшить настроение. Мета-анализ 10 исследований о куркумине и депрессии, опубликованный в 2019 году, показал, что соединение может снизить проявление тревожности и депрессии.