Что произойдет с телом, если есть куркуму чаще
Лишний вес
Специя помогает справиться с лишними килограммами. Но не магическим образом. Она просто снижает воспаление, связанное с ожирением, и немного увеличивает сгораемость жира.
Артрит
Противовоспалительные свойства куркумы могут помочь и при артрите. В одном исследовании отмечалось, что ее использование помогает уменьшить боль, ощущение скованности и отечность суставов.
Настроение
Яркая специя помогает улучшить настроение. Мета-анализ 10 исследований о куркумине и депрессии, опубликованный в 2019 году, показал, что соединение может снизить проявление тревожности и депрессии.
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