Офтальмологи пролили свет на опасное заболевание глаз

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Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) - одна из самых распространенных причин потери зрения. В 10-15% случаев развивается так называемая влажная форма недуга. Она включает воспаление и чрезмерный рост хрупких кровеносных сосудов под макулой. Это центральная часть сетчатки, которая позволяет глазу видеть мелкие детали. Новые сосуды пропускают кровь и жидкость, что повреждает фоторецепторы в макуле и приводит к потере центрального зрения. Как передает Medical News Today, японские ученые поняли, что на самом деле может вызывать это отклонение.Их внимание привлек интерлейкин-4 (IL-4), обладающий противовоспалительными, защитными свойствами. В норме IL-4 подавляет рост кровеносных сосудов, что может помочь предотвратить рост опухолей. При этом известно: клетки костного мозга обычно помогают организму восстанавливать поврежденные ткани, в том числе, кровеносные сосуды. Университет Тоттори выяснил, как IL-4 и клетки костного мозга влияют на фоторецепторы. Ученые измерили уровни IL-4 в жидкости в глазах у 234 человек с влажной ВМД и у 104 пожилых людей, перенесших операцию по устранению катаракты (контрольная группа). Оказалось, у основной группы уровень IL-4 был выше, чем у контрольной.Исследователи также обнаружили, что мыши с аналогом ВМД тоже имели повышенную концентрацию IL-4 в глазах. Чтобы определить, является ли молекула защитной или приносящей вред, ученые ввели IL-4 в кровь грызунов. Выяснилось: соединение усиливало чрезмерный рост кровеносных сосудов в глазах. В свою очередь, инъекция антитела, блокировавшего IL-4, уменьшала рост сосудов. Эксперименты были продолжены на клеточных культурах, чтобы показать, как IL-4 помогает контролировать реакцию клеток костного мозга и рост новых кровеносных сосудов сетчатки. Так, без IL-4 хрупкие кровеносные сосуды, характерные для ВМД, не могли расти. Получалось, IL-4 играет решающую роль в чрезмерном росте кровеносных сосудов, привлекая клетки костного мозга, которые способствуют этому росту и поражению глаз.