Названы 7 доступных продуктов, помогающих стабилизировать уровень сахара в крови

Людям с проблемами диабета и предиабета специалисты советуют включить данные продукты в свой рацион, поскольку их употребление эффективно помогает стабилизировать уровень сахара в крови.Как сообщает MedikForum.ru, повышенный сахар в крови является фактором многих патологических изменений в организме, что очень опасно в условиях пандемии коронавируса. Сегодняшняя реальность такова, что визиты к врачам, посещение медучреждений невозможны в прежнем свободном режиме, потому особенно важно соблюдать меры, позволяющие поддерживать здоровье, защищаться от его ухудшений.Одной из таких мер является здоровое питание, конкретно – употребление продуктов, помогающих стабилизировать уровень сахара в крови, пишет The Health Site. Его эксперты назвали 7 доступных продуктов, хорошо справляющихся с этой задачей.Овсянка. Овес улучшает чувствительность к инсулину, поддерживает гликемический контроль. Каша из овсяной крупы на завтрак – один из способов нормализовать уровень глюкозы в крови. Важное условие: она должна готовиться достаточно долго, быстро разваривающиеся хлопья не подойдут.Яйца. Они не содержат углеводов и потому не повышают уровень сахара в крови. В их составе – качественный белок, необходимый организму для регенерации клеток, надежной иммунной защиты, поддержки мышечной ткани.Бобовые. Один из лучших доступных продуктов, помогающих стабилизировать уровень сахара в крови. Этот эффект обеспечивается комплексным содержанием клетчатки, сложных углеводов и белка.Чеснок. Наделен свойством понижать сахар в крови за счет специфического вещества аллицина.Апельсины. Несмотря на сладкий вкус, отличаются низким содержанием углеводов, вызывающих рост содержания глюкозы. Вдобавок содержат растворимую клетчатку, помогающую стабилизировать уровень сахара, снижать концентрацию холестерина.Груши. Их иногда называют лекарством для диабетиков, поскольку плоды богаты клетчаткой, улучшающей механизмы регуляции сахара в крови. Употребление груш повышает чувствительность клеток к инсулину.Грибы. Исследование ученых Университета штата Пенсильвания показало, что нормализовать уровень глюкозы можно с помощью шампиньонов. Они действуют как пребиотики, влияя на жизнедеятельность желудочно-кишечных бактерий. Микрофлора кишечника играет огромную роль в обмене веществ и процессах метаболизма глюкозы.