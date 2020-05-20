Врач Добровольский рассказал, как правильно носить медицинскую маску
"Если вы идете по улице и рядом нет других людей, то нет никакого смысла надевать маску. Другое дело — транспорт, магазин или любое другое замкнутое пространство с людьми. Здесь надевать маску нужно обязательно", — сказал врач.
Добровольский добавил, что индивидуальные защитные средства могут не только затруднять дыхание и вызывать дискомфорт, но и оставлять следы на лице и даже становиться причиной образования мозолей. В частности, такая угроза существует при ношении респираторов. Для того, чтобы минимизировать риски, нужно ограничивать время ношения СИЗ.
"Если речь идет о пластиковых респираторах, то от них могут быть и мозоли. Но от обычной медицинской маски, даже если носить ее неправильно, могут быть лишь легкие следы. В целом — нужно надевать маску только там, где это действительно необходимо, и тогда у вас не будет никаких связанных с ней проблем. Ходить в маске по безлюдной улице, где нет риска заразиться, не нужно", — отметил медик.
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