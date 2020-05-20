Четыре способа сбросить вес во время самоизоляции

Во время самоизоляции большинство проводит время дома, а значит, физическая активность практически на нуле, а доступ к перекусам постоянный. Чтобы не допустить набора лишнего веса и даже справиться с лишним, придерживайтесь четырех простых правил.ПланированиеНе отказывайтесь от планирования еды, приготовления блюд на несколько дней вперед. Сохранение этой рутины позволит всегда иметь в запасе сбалансированную пищу и сократит желание прибегнуть к перекусу.ПерекусыЕсли вам свойственно между обедом и ужином съесть пачку чипсов, откажитесь от покупки соответствующих продуктов на время самоизоляции. Обратите внимание на закуски, богатые белками, и фрукты.ДвижениеТренажерные залы может и закрыты, но обучающие видео с YouTube никто не убирал. Найдите тренировку, которая будет вам по душе и по силам. Можно подписаться на спортсменов в Instagram. Многие сейчас проводят тренировки онлайн.ВодаВ попытках сбросить вес важно поддерживать достаточный уровень воды в организме. Исследование 2016 года показало, что тучные люди чаще сталкиваются с обезвоживанием.