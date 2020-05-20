Названы самые полезные для гипертоников диеты

Ученые из США сравнили эффективность диеты DASH и диеты с большим содержанием фруктов и овощей для профилактики болезней сердца и сосудов. Материал о самой полезной для гипертоников диете, как сообщает информационное агентство РИА Новости, появился в медицинском издании Annals of Internal Medicine.Знаменитая диета DASH — разработка Национального института сердца, легких и крови Соединенных Штатов, созданная специально для гипертоников. Медики рекомендуют эту диету и людям, которые страдают от сахарного диабета и проблем с лишним весом. Диета основана на овощах, фруктах, нежирных молочных продуктах и цельнозерновых продуктах, и включает рыбу, мясо, птицу, бобовые и орехи.Другая полезная для гипертоников диета, которую сотрудники медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне решили сравнить по эффективности с DASH — невегетарианская диета с повышенным содержанием овощей и фруктов. Эффективность диет для гипертоников сравнивали в эксперименте, который ученые провели с участием 326 американцев, ранее придерживавшихся типичной для жителей США диеты с высоким уровнем сладостей и жирного.Опыт показал, что DASH и диета с большим содержанием овощей и фруктов позволили снизить уровень биомаркеров субклинического повреждения сердца среди добровольцев. Благоприятный эффект обусловлен калием, магнием и клетчаткой, которых много в полезных для гипертоников диетах.