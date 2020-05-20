Названы продукты питания, увеличивающие биологический возраст тела

Есть определенные продукты, увеличивающие скорость старения клеток, предупреждают ученые Университета Наварры. Как отмечает РИА "Новости", хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными.То есть подобные продукты имеют высокое содержание консервантов и красителей, сахара, жира и соли. При этом отмечается дефицит витаминов и клетчатки. По мнению ученых, любовь к таким продуктам грозит ускоренным старением. Их потребление сокращает теломеры - концевые участки хромосом, укорачивающиеся с каждым циклом деления клеток и говорящие о биологическом возрасте организма. Чем длиннее теломеры, тем моложе организм.С возрастом теломеры неизбежно укорачиваются, но некоторые внешние факторы способствуют ускоренному укорачиванию. Среди этих факторов оказалась и еда. Был проведен эксперимент с участием 886 человек 57-91 года, у которых анализировали связь рациона и длина теломеров. Оказалось, у людей, потребляющих более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза повышался риск укорачивания теломеров.