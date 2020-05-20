Молочные продукты назвали обещающим средством профилактики сердечно-сосудистых болезней

Ученые проанализировали информацию о диете и здоровье 190 тысяч человек из 21 страны. Их данные говорят о том, что употребление молочных продуктов связано со снижением риска метаболического синдрома.Употребление не менее двух порций молочных продуктов в день связано со снижением риска развития гипертонии, сахарного диабета и метаболического синдрома. Об этом говорит исследование, опубликованное в BMJ Open Diabetes Research & Care.Метаболическим синдромом называют комплекс симптомов, повышающих риск сердечно-сосудистых болезней, диабета и ряда других патологий. Он включает повышенное артериальное давление, нарушения в липидном составе в крови (увеличение концентрации «плохих» липидов и снижение – полезных), абдоминальное ожирение, увеличение уровня глюкозы в крови натощак.Ученые проанализировали данные крупного международного исследования «Проспективная сельская и городская эпидемиология» (PURE), которое включало участников из 21 страны. В нем за здоровьем примерно 190 тысяч человек наблюдали в течение девяти лет. Авторы рассматривали эффекты употребления молока, йогурта, сыра и различных молочных блюд.Со снижением риска гипертонии, диабета и метаболического синдрома было связано общее количество употребляемых молочных продуктов и количество цельномолочных продуктов. Для продуктов с низким содержанием жира (1-2%) такой связи обнаружено не было.У тех, кто съедал не менее двух порций молочных продуктов в день, в среднем риск метаболического синдрома был ниже на 24%. Для продуктов из цельного молока этот показатель увеличивался до 28% по сравнению с данными участников исследования, которые не употребляли молочные продукты.Риск гипертонии и диабета был ниже на 11-12% у людей, которые съедали две порции молочных продуктов в день, и на 13-14% у тех, кто съедал три.В выводах исследования ученые отмечают, что употребление молочных продуктов может стать недорогим методом профилактики метаболического синдрома, если его эффект будет подтвержден в будущих исследованиях.