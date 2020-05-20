5 чудесных смузи для борьбы с задержкой жидкости

Задержка жидкости происходит, когда организм не справляется в выведением лишней жидкости, которая накапливается внутри тканей.Она не считается заболеванием, но может быть симптомом проблем с почками, суставами и с сердечно-сосудистой системой.Задержка жидкости выражается в отекании конечностей, почти всегда при этом в них ощущается тяжесть и покалывание.Эта проблема часто бывает у людей, ведущих сидячий образ жизни, но она может быть связана с гормональными нарушениями, с чрезмерным употреблением в пищу соли и с лишним весом.Иногда при задержке жидкости требуется врачебная помощь, но в большинстве случаев с ней можно справиться натуральными средствами.Такими средствами являются, например, смузи-диуретики, которые, благодаря своим ингредиентам, способствуют снятию воспаления и выведению из организма излишка жидкости, сообщает health info.1. Смузи из дыни и яблокаИ в дыне, и в яблоке содержатся компоненты с диуретическим действием. Они также снимают воспаление тканей и восстанавливают баланс жидкости.Добавив к яблоку и дыне киви и семена чиа, получаем прекрасное средство для устранения задержки жидкости в организме.Ингредиенты: 2 ломтика дыни, 1 яблоко, 2 киви, ? стакана воды (100 мл), 1 столовая ложка семян чиа (10 г).ПриготовлениеПоместите все ингредиенты, кроме семян чиа, в чашу блендера и включите его. Должен получиться однородный напиток.Налейте его в стакан, добавьте семена чиа, и напиток можно пить.Выпивайте 2 стакана этого смузи в день.2. Смузи из ананаса и зеленого чаяВ ананасе есть фермент бромелайн. Он обладает диуретическим и противовоспалительным действием, а также помогает пищеварению.К бромелайну в этом напитке добавляются антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае. В итоге этот смузи прекрасно помогает при отеках.Ингредиенты: 2 ломтика ананаса, 5 ягод клубники, 1 столовая ложка льняного семени (10 г), ? стакана зеленого чая (100 мл).ПриготовлениеПоложите все ингредиенты в блендер и взбейте их, чтобы получился однородный напиток.Пейте его раз в день, минимум три дня в неделю.3. Смузи из огурца и петрушкиОгурец на 90% состоит из воды, и это один из лучших диуретиков.Из него и петрушки получается целебный напиток с противовоспалительными и анальгетическими свойствами.Ингредиенты: ? огурца, 5 веточек петрушки, 1 стакан воды (200 мл).ПриготовлениеНарежьте огурец на кусочки и бросьте их вместе с петрушкой в блендер. Добавьте к ним стакан воды.Напиток должен быть однородный, без комков.Пейте его ежедневно, раз в день.4. Смузи из ананаса и помелоАнанас и помело — низкокалорийные фрукты, обладающие к тому же диуретическим действием.В них содержится много ферментов и антиоксидантов, улучшающих состояние почек, пищеварительной и сердечнососудистой систем.Ингредиенты: 3 ломтика ананаса, 1 столовая ложка семян чиа (10 г), сок двух помело, ? стакана воды (100 мл).ПриготовлениеНарежьте на кусочки ломтики ананаса и смешайте их в блендере с семенами чиа и соком помело.Добавьте туда полстакана воды и приготовьте однородный напиток без комков.Пейте его 1 раз в день.5. Смузи из папайи и ананасаСмузи из папайи и ананаса — не только отличное натуральное средство для борьбы с задержкой жидкости, но он также очень хорошо действует на кишечник и пищеварение.В обоих ингредиентах содержатся натуральные ферменты, которые снимают воспаление и проблемы с пищеварением.Этот напиток хорошо влияет на микрофлору кишечника и уменьшает риск воспалительных процессов.Ингредиенты: 3 ломтика папайи, 2 ломтика ананаса, 1 столовая ложка льняного семени (10 г), 1 стакан воды (200 мл).ПриготовлениеУдалите семечки из ломтиков папайи, нарежьте их на кусочки и взбейте их вместе с ананасом, льняным семенем и водой.Дайте блендеру поработать пару минут — и напиток готов. Процеживать его не надо.Пейте стакан этого смузи в день, как минимум две недели.Выберите любой из этих смузи и с его помощью выводите из организма жидкость, которая плохо сказывается на здоровье и весе.