Здоровое питание при повышенном холестерине

Никакие, даже самые новые, лекарства не смогут помочь при повышенном холестерине, если пренебрежительно отнестись к вопросу питания и продолжать поглощать вредные продукты.Диета при повышенном холестерине способствует очищению крови, повышает эластичность стенок кровеносных сосудов, способствуя тем самым снижению уровня холестерина. От строгого соблюдения диеты во многом зависит дальнейшее здоровье и качество жизни человека.Холестерин поступает в организм человека преимущественно с жирами животного происхождения. Для того чтобы свести к минимуму образование холестериновых бляшек, следует избегать употребления следующих продуктов:- жирное мясо (свинина, баранина, гусь, утка);- сало, бекон, грудинка;- кожица мяса птицы, так как в ней больше всего содержится пищевых жиров;- субпродукты (печень, мозги, почки);- сосиски, колбасы, копчености, паштеты;- осетровая и лососевая икра;- креветки, крабовое мясо, кальмары;- яичный желток;- маргарины, майонезы, смалец;- сливочное масло;- жирное молоко и молочные продукты (сметана, сливки);- белый хлеб, сдоба, пирожные и сладости – персоны нон грата в диете при повышенном холестерине из-за обилия вредных для организма транс-жиров;- мороженое.Это не значит, что рацион диеты при повышенном холестерине состоит из одних овощей и фруктов. Растительная пища, несмотря на все свои достоинства, не может обогатить организм полным комплексом необходимых питательных веществ.Диета при повышенном холестерине допускает употребление разнообразных продуктов, в том числе и животного происхождения, что гарантирует сбалансированное меню с высокой пищевой ценностью.При повышенном уровне холестерина в крови диета предусматривает употребление продуктов, способствующих его снижению и оказывающих положительное воздействие на организм в целом.Итак, что же полезно при холестериновой диете?Фрукты и овощи. Благодаря адсорбирующим свойствам клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах в большом количестве, свежие плоды обладают способностью снижать уровень холестерина в крови. Кроме того, они являются прекрасным источником витаминов, необходимых ослабленному организму.Жирная морская рыба. Рыба содержит огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются организмом человека. Основное свойство этих незаменимых кислот, с точки зрения гипохолестериновой диеты, в их способности выводить холестерин, образовывая легкорастворимые соединения.Крупы и бобовые. Эти продукты богаты клетчаткой не меньше, чем овощи и фрукты. Способствуя освобождению организма от холестерина, злаки и бобовые, к тому же, насыщают организм легкоусвояемым белком. Лидером в этой категории продуктов является овсянка, которая содержит незаменимые аминокислоты, микроэлементы, витамины и обладает наибольшими адсорбирующими свойствами.Цитрусовые. Помимо высокого содержания витамина С, цитрусовые фрукты известны своим полезным воздействием на сосуды: повышают и укрепляют их тонус, способствуют очищению от холестериновых бляшек.Орехи, особенно грецкие. Прекрасные антагонисты холестерина, орехи являются источником витамина Е, который считается гарантом молодости и красоты. Помимо очевидных полезных продуктов, при повышенном уровне холестерина в крови диета не запрещает включать в меню блюда из картофеля, вермишели, растительного масла (в ограниченном количестве) и нежирных молочных продуктов.Основные принципы холестериновой диетыБлюда должны быть в отварном или тушеном виде, иногда можно готовить на гриле. Жареные кушанья категорически запрещены – они повышают уровень холестерина в крови.Растительные масла допускаются в ограниченном количестве – не более 2-3 столовых ложек в день. Предпочтение следует отдать оливковому маслу, которое богато мононенасыщенными жирами и препятствует образованию холестерина.Из первых блюд готовить нужно преимущественно овощные вегетарианские супы. При высоком холестерине диета запрещает употребление насыщенных мясных отваров, так как они способствуют закупорке сосудов.Мясо, рыбу и яйца нужно употреблять 2 раза в неделю, каши и бобовые – через день, фрукты и овощи – ежедневно; Диета при повышенном холестерине исповедует принцип дробного питания – есть нужно часто (5-6 раз в день) и понемногу.Самый лучший перекус при высоком холестерине – грецкие орехи, кешью, фисташки. 3-5 орехов в день сохранят сосуды эластичными, а, кроме того, дадут организму заряд энергии на целый день (есть орехи предпочтительней в первой половине дня).Ежедневно следует выпивать 2-3 чашки зеленого чая, он способствует очищению сосудов и выведению вредных веществ из организма.При приготовлении пищи следует отказаться от жаренного, и готовить методом варения, тушения, на пару или гриле. Непосредственно перед приготовлением срезайте с мяса весь лишний жир, с куриного мяса снимайте кожицу. Во время диеты для снижения холестерина питайтесь 5 раз в день, примерно каждые 3-4 часа. Лицам с излишним весом необходимо снизить употребления соли до 3-5 грамм в день.Сигареты и алкоголь, во время диеты для снижения холестерина, запрещены. Следует, также, отказаться от всевозможных сладостей. Они тоже являются продуктами, повышающими холестерин. Ведь повышенный уровень сахара в крови способствует повышению холестерина.Наиболее опасным считается «скрытый» сахар, о содержании которого многие возможно и не догадываются. Это может быть сладкие газированные напитки, мороженное или сладкий чай в бутылочках. Американские ученные установили связь между натуральным кофе и повышенным уровнем холестерина. Любителям кофе рекомендуется перейти на растворимый кофе и ограничится двумя чашечками в день.Пример меню на один деньЗавтрак: овсянка на воде с орехами и медом, зеленый чай;Ланч: яблоки, грейпфрут;Обед: овощной суп из капусты, моркови и сельдерея, отварная рыба, свежие овощи, зеленый чай;Полдник: морковно-яблочный фреш или салат из тертой моркови с яблоком;Ужин: отварная цветная капуста с ореховой пастой, зеленый чай.Меню диеты при повышенном холестерине не является догмой, главное – придерживаться основного правила: минимум жирной и тяжелой пищи – максимум полезных легкоусвояемых блюд.