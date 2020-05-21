Здоровое питание при повышенном холестерине
Диета при повышенном холестерине способствует очищению крови, повышает эластичность стенок кровеносных сосудов, способствуя тем самым снижению уровня холестерина. От строгого соблюдения диеты во многом зависит дальнейшее здоровье и качество жизни человека.
Холестерин поступает в организм человека преимущественно с жирами животного происхождения. Для того чтобы свести к минимуму образование холестериновых бляшек, следует избегать употребления следующих продуктов:
- жирное мясо (свинина, баранина, гусь, утка);
- сало, бекон, грудинка;
- кожица мяса птицы, так как в ней больше всего содержится пищевых жиров;
- субпродукты (печень, мозги, почки);
- сосиски, колбасы, копчености, паштеты;
- осетровая и лососевая икра;
- креветки, крабовое мясо, кальмары;
- яичный желток;
- маргарины, майонезы, смалец;
- сливочное масло;
- жирное молоко и молочные продукты (сметана, сливки);
- белый хлеб, сдоба, пирожные и сладости – персоны нон грата в диете при повышенном холестерине из-за обилия вредных для организма транс-жиров;
- мороженое.
Это не значит, что рацион диеты при повышенном холестерине состоит из одних овощей и фруктов. Растительная пища, несмотря на все свои достоинства, не может обогатить организм полным комплексом необходимых питательных веществ.
Диета при повышенном холестерине допускает употребление разнообразных продуктов, в том числе и животного происхождения, что гарантирует сбалансированное меню с высокой пищевой ценностью.
При повышенном уровне холестерина в крови диета предусматривает употребление продуктов, способствующих его снижению и оказывающих положительное воздействие на организм в целом.
Итак, что же полезно при холестериновой диете?
Фрукты и овощи. Благодаря адсорбирующим свойствам клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах в большом количестве, свежие плоды обладают способностью снижать уровень холестерина в крови. Кроме того, они являются прекрасным источником витаминов, необходимых ослабленному организму.
Жирная морская рыба. Рыба содержит огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются организмом человека. Основное свойство этих незаменимых кислот, с точки зрения гипохолестериновой диеты, в их способности выводить холестерин, образовывая легкорастворимые соединения.
Крупы и бобовые. Эти продукты богаты клетчаткой не меньше, чем овощи и фрукты. Способствуя освобождению организма от холестерина, злаки и бобовые, к тому же, насыщают организм легкоусвояемым белком. Лидером в этой категории продуктов является овсянка, которая содержит незаменимые аминокислоты, микроэлементы, витамины и обладает наибольшими адсорбирующими свойствами.
Цитрусовые. Помимо высокого содержания витамина С, цитрусовые фрукты известны своим полезным воздействием на сосуды: повышают и укрепляют их тонус, способствуют очищению от холестериновых бляшек.
Орехи, особенно грецкие. Прекрасные антагонисты холестерина, орехи являются источником витамина Е, который считается гарантом молодости и красоты. Помимо очевидных полезных продуктов, при повышенном уровне холестерина в крови диета не запрещает включать в меню блюда из картофеля, вермишели, растительного масла (в ограниченном количестве) и нежирных молочных продуктов.
Основные принципы холестериновой диеты
Блюда должны быть в отварном или тушеном виде, иногда можно готовить на гриле. Жареные кушанья категорически запрещены – они повышают уровень холестерина в крови.
Растительные масла допускаются в ограниченном количестве – не более 2-3 столовых ложек в день. Предпочтение следует отдать оливковому маслу, которое богато мононенасыщенными жирами и препятствует образованию холестерина.
Из первых блюд готовить нужно преимущественно овощные вегетарианские супы. При высоком холестерине диета запрещает употребление насыщенных мясных отваров, так как они способствуют закупорке сосудов.
Мясо, рыбу и яйца нужно употреблять 2 раза в неделю, каши и бобовые – через день, фрукты и овощи – ежедневно; Диета при повышенном холестерине исповедует принцип дробного питания – есть нужно часто (5-6 раз в день) и понемногу.
Самый лучший перекус при высоком холестерине – грецкие орехи, кешью, фисташки. 3-5 орехов в день сохранят сосуды эластичными, а, кроме того, дадут организму заряд энергии на целый день (есть орехи предпочтительней в первой половине дня).
Ежедневно следует выпивать 2-3 чашки зеленого чая, он способствует очищению сосудов и выведению вредных веществ из организма.
При приготовлении пищи следует отказаться от жаренного, и готовить методом варения, тушения, на пару или гриле. Непосредственно перед приготовлением срезайте с мяса весь лишний жир, с куриного мяса снимайте кожицу. Во время диеты для снижения холестерина питайтесь 5 раз в день, примерно каждые 3-4 часа. Лицам с излишним весом необходимо снизить употребления соли до 3-5 грамм в день.
Сигареты и алкоголь, во время диеты для снижения холестерина, запрещены. Следует, также, отказаться от всевозможных сладостей. Они тоже являются продуктами, повышающими холестерин. Ведь повышенный уровень сахара в крови способствует повышению холестерина.
Наиболее опасным считается «скрытый» сахар, о содержании которого многие возможно и не догадываются. Это может быть сладкие газированные напитки, мороженное или сладкий чай в бутылочках. Американские ученные установили связь между натуральным кофе и повышенным уровнем холестерина. Любителям кофе рекомендуется перейти на растворимый кофе и ограничится двумя чашечками в день.
Пример меню на один день
Завтрак: овсянка на воде с орехами и медом, зеленый чай;
Ланч: яблоки, грейпфрут;
Обед: овощной суп из капусты, моркови и сельдерея, отварная рыба, свежие овощи, зеленый чай;
Полдник: морковно-яблочный фреш или салат из тертой моркови с яблоком;
Ужин: отварная цветная капуста с ореховой пастой, зеленый чай.
Меню диеты при повышенном холестерине не является догмой, главное – придерживаться основного правила: минимум жирной и тяжелой пищи – максимум полезных легкоусвояемых блюд.
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