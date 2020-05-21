Водоросли подарят уникальные средства, борющиеся с интоксикацией

Средство на основе бурых водорослей Sargassum pallidum для борьбы с биохимическим стрессом и алкоголем - новый проект Дальневосточного отделения Российской академии наук и Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, передает "Новости Mail.RU". Сейчас походят лабораторные исследования.Известно, что из водорослей выделили многокомпонентный липидный (жировой) комплекс. Это - прекрасная основа для препарата, призванного защитить организм от последствий воздействий алкоголя и химических веществ. Как показали тесты с грызунами, липидный комплекс восстанавливал физиологические характеристики эритроцитов (красных кровяных клеток, переносящих кислород) и липидную составляющую их мембран при интоксикации четыреххлористым углеродом (часто используется в промышленности в качестве реагента).Комментирует доктор биологических наук, заведующая лабораторией биохимии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН, профессор Наталья Кушнерова: "Многокомпонентная липидная фракция, выделенная из саргассума, обладает серьезной способностью к восстановлению мембранных структур. Это важный фактор в профилактике многих болезней стресса и развития токсической патологии. Сочетание высокой биологической активности и низкой токсичности водорослевого экстракта из Sargassum pallidum позволяет говорить о перспективах создания на его основе новых, доступных широкой группе населения лекарств, которые эффективны при токсических повреждениях организма.Эффективность липидного комплекса обусловлена действием входящих в его состав фосфолипидов и гликолипидов морского происхождения, характеризующихся высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот семейства n-3. Соединения относятся к одной из наиболее значимых групп биологически активных соединений, обусловливающих фармакологическую ценность морских гидробионтов".