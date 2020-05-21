Диетолог рассказала, что такое гликемический индекс и как он влияет на похудение

Углеводы – это необходимый компонент рационального питания, они являются основным источником энергии для всех клеток организма.Об этом врач-диетолог Ольга Андрианова.По словам диетолога, разные виды углеводов могут оказывать разное влияние на здоровье человека, его вес, аппетит, показатели глюкозы крови и холестерина.«Для оценки влияния различных продуктов питания на уровень глюкозы в крови применяют так называемый гликемический индекс. Он показывает, как быстро наше тело превратит съеденное в глюкозу, насколько стремительно возрастет ее уровень в крови человека. В качестве эталона используют чистую глюкозу, ее гликемический индекс равен 100», — отметила диетолог.Гликемический индекс продукта, по словам диетолога, зависит от типа углеводов, входящих в его состав, химического строения их молекул (размер частиц, их форма), способа приготовления блюда, наличия в составе клетчатки, белков и жиров.«Чем лучше измельчен продукт, тем выше будет его гликемический индекс: яблочное пюре быстрее повысит уровень глюкозы, чем целое яблоко», — сказала диетолог.По скорости повышения глюкозы в крови все продукты делятся на:Продукты с высоким гликемическим индексом – 70 и выше: пельмени, картофель, отварная морковь, тыква, белый рис, кукурузные хлопья, мюсли, белый хлеб, булочки, вафли, варенье, джемы, мёд, сухофрукты, арбуз.