Масло конопли эффективно устраняет хроническую невропатическую боль

Исследователи изучают эффективность потребления конопляного масла (содержащего низкий показатель тетрагидроканнабинола) для лечения хронической невропатической боли в животной модели. Исследователи из Университета Нью-Мексико (UNM) показали, что конопляное масло снижало чувствительность к механической боли в 10 раз в течение нескольких часов у мышей с хронической послеоперационной невропатической болью.«Конопля с низким уровнем тетрагидроканнабинола по-прежнему психоактивна, но, как правило, приводит к меньшему психоделическому эффекту. При этом она предлагает глубокое и часто немедленное облегчение таких симптомов, как боль, беспокойство и депрессия», - говорит со-исследователь, доктор Джейкоб Мигель Вигил, доцент кафедры психологии UNM.Используя животную модель, эквивалентную нескольким годам хронической боли у клинических пациентов, исследователи смогли изучить, как конопляное масло влияет на кратковременную чувствительность к боли в пораженной области. В течение нескольких часов после употребления масла мыши демонстрировали отсутствие чувствительности к боли, приближаясь к показателям контрольной группы.Однако ученые призывают относиться к результатам спокойно, потому что контрольные исследования на людях зачастую не имеют такой высокой эффективности, как при использовании животной модели.