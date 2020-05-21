Масло конопли эффективно устраняет хроническую невропатическую боль
«Конопля с низким уровнем тетрагидроканнабинола по-прежнему психоактивна, но, как правило, приводит к меньшему психоделическому эффекту. При этом она предлагает глубокое и часто немедленное облегчение таких симптомов, как боль, беспокойство и депрессия», - говорит со-исследователь, доктор Джейкоб Мигель Вигил, доцент кафедры психологии UNM.
Используя животную модель, эквивалентную нескольким годам хронической боли у клинических пациентов, исследователи смогли изучить, как конопляное масло влияет на кратковременную чувствительность к боли в пораженной области. В течение нескольких часов после употребления масла мыши демонстрировали отсутствие чувствительности к боли, приближаясь к показателям контрольной группы.
Однако ученые призывают относиться к результатам спокойно, потому что контрольные исследования на людях зачастую не имеют такой высокой эффективности, как при использовании животной модели.
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