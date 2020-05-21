16 рецептов для здоровья почек и мочевого пузыря

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Почки - одни из самых важных органов у человека. Пропуская через себя все, что попадает в организм, они образуют мочу, состоящую из воды и солей. Соли откладываются в почках, вызывая различные заболевания. Сначала это «песок», потом он может перейти в серьезную стадию заболевания - «камни». Но это не единственное, что угрожает почкам. Грозные заболевания могут возникнуть при инфекции мочеполовых путей, простуде, стрессовых состояниях, при длительном применении болеутоляющих средств.Поддержать здоровье почек и мочевого пузыря помогут средства народной медицины.Отвар № 1. Цедра лимона — 20 г, трава манжетки — 1 ст. ложка, корень аира болотного — 1 ст. ложка, вода — 2 стакана.Ингредиенты нужно измельчить, перемешать, сложить в эмалированную посуду, залить холодной водой. Вскипятить, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и дать свариться в течение 10 мин. Затем отставить, дать остыть и процедить. Принимать 2 раза в день по 1 ч. ложке непосредственно перед едой.Настой № 2. Лимон — 4 шт., лист малины свежий — 25 г, трава клевера лугового — 15 г, вода — ? стакана.Из лимонов выжать фреш. Измельчить клевер и малину, засыпать в готовый сок. Слегка подогреть воду, залить смесь, поставить в стеклянной посуде в темное, теплое место на 2 ч. Затем достать и процедить. Принимать 1 раз в день, на ночь, в количестве ? стакана.Настой № 3. Корень алтея лекарственного — 2 ст. ложки, вода — 2 стакана.Корень растения высушить, вымыть и измельчить. Засыпать сырье в термос, вскипятить воду, залить кипяток в термос. Закрыть и поставить в теплое место на 6 ч, затем отцедить. Принимать в теплом виде по ? стакана, 3–4 раза в день непосредственно перед едой.Настой № 4. Лист березы белой — 2 ст. ложки, вода — 2 стакана.Лист взять свежим, нарезать, засыпать в термос. Вскипятить воду, залить в термос, закрыть крышкой. Поставить настаиваться в теплое место на 2 ч, затем отцедить и принимать по ? стакана 3 раза в день перед едой.Настой № 5. Трава почечного чая (ортосифона тычиночного) — 1 ч. ложка, вода — 1 стакан.Траву ортосифона необходимо высушить, измельчить, засыпать в термос. Вскипятить воду, залить в термос, закрыть крышку. Настаивать в течение 2 ч в теплом месте, затем отцедить и принимать по ? стакана 3 раза в день перед едой.Настой № 6. Трава короставника полевого (в период цветения) — 2 ст. ложки, вода — 2 стакана.Траву нужно измельчить, засыпать в термос. Залить крутым кипятком, закрыть крышкой. Поставить настаиваться в теплое место в течение 2 часов, затем отцедить. Принимать по ? стакана настоя 3 раза в день в теплом виде перед едой.Настой № 7. Почки черного тополя (осокоря) — 2 ст. ложки, вода — 2 стакана.Почки требуется измельчить, засыпать в термос. Вскипятить воду, залить в термос, закрыть крышку. Настаивать в течение 2 часов в теплом месте, затем отцедить и принимать по ? стакана 3 раза в день перед едой.Из этих же почек можно приготовить спиртовую настойку:5 ст. ложек почек залить 0,5 л водки (40 % спирта). Затем плотно закрыть крышкой и поставить в темное, теплое место. Настаивать в течение 21 дня. Принимать по ? ч. л. 3 раза в день непосредственно перед едой.Отвар № 8. Корень спаржи свежий — 60 г, вода — 1 л.Корень необходимо вымыть, измельчить. Отдельно вскипятить воду, залить ею спаржу, поставить на огонь, дать вновь закипеть, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой. Варить в течение 15 мин, затем охладить и процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.В виде водного настоя употребляются также молодые побеги спаржи:3 ч. ложки свежих побегов необходимо измельчить, засыпать в термос, залить 1 стаканом кипятка, закрыть крышку. Поставить настаиваться в теплом месте в течение 2 часов, затем отцедить. Принимать в теплом виде по 1 ст. ложке 3 раза в день за 10 мин до приема пищи.Отвар № 9. Трава живокости полевой — 2 ст. ложки, вода — 1 л.Траву требуется измельчить, воду — довести до кипения. Залить траву кипятком, дать вновь закипеть, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой. Варить в течение 5 мин, затем дать остыть и процедить. Принимать ? стакана не менее 4 раз в сутки за 15 мин до еды.Настой № 10. Лист морошки — 1 ст. ложка, вода — 1 стакан.Листья необходимо измельчить и засыпать в термос. Отдельно вскипятить воду, залить в термос. Закрыть крышку, поставить настаиваться в теплом месте в течение получаса, Затем процедить. Принимать теплым по 50 мл 4 раза в день перед едой.Настойка № 11. Лук репчатый свежий — 2? головки (300 г), мед натуральный — 100 г, вино сухое белое — 600 мл.Обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, антисептическим действием, ускоряет обмен веществ. Однако ее не следует применять для лечения острого цистита.Лук нужно почистить и натереть в кашицу. Все ингредиенты смешать до растворения меда, плотно закрыть крышкой, поставить настаиваться в темном, теплом месте в течение 7 дней. Один раз в день посуду с настойкой необходимо встряхивать во избежание расслоения содержимого. По окончании срока отцедить лук и принимать настойку по 3 ст. ложки 3 раза в день непосредственно перед едой.Отвар № 12. Лук репчатый свежий — 6 средних головок, вода — 1 л.Лук необходимо почистить, мелко нарезать, сложить в посуду для варки. Залить подогретой водой, поставить на огонь, дать закипеть, накрыть крышкой. Убавить огонь до минимума и варить в течение 20 мин. Затем дать остыть и процедить. Принимать по 1 стакану 1 раз в день в теплом виде, утром, натощак. Курс составляет не менее 2 недель.Отвар № 13. Чеснок свежий — 5 головок (не зубчиков!), вино сухое белое — 600 мл.Чеснок необходимо почистить и натереть в кашицу. Засыпать его в кастрюльку, залить вином. Вскипятить на среднем огне, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой. Варить в течение 15 мин, аккуратно снять с огня, дать остыть и процедить. Принимать по 1 ст. ложке 1 раз в день перед сном (на ночь).Отвар № 14. Сухой цвет сирени или черемухи — 2 ст. ложки, вода — 2 стакана.Цвет нужно сложить в кастрюлю, залить холодной водой, вскипятить на средней интенсивности огне. Затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить в течение 10 мин. Отставить, дать настояться в течение 2 часов и процедить. При остром воспалительном процессе принимать по ? стакана 3–4 раза в день перед едой. При хроническом — по 50 мл 1 раз в день перед завтраком в течение 3 недель.Отвар № 15. Молодые побеги омелы с листьями — 40 г, вода — 1 л.Побеги следует измельчить, залить холодной водой, поставить на огонь и дать закипеть. Варить на минимальном огне в течение 10 мин, затем отставить, дать остыть и процедить. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день через 10–15 мин после приема пищи.Настой № 16. Кукурузные рыльца — 10 г, вода — 20 мл.Рыльца необходимо вымыть, засыпать в термос. Отдельно вскипятить воду, залить ее в термос, закрыть крышкой, поставить в теплое место настаиваться в течение 1 ч. Затем процедить и принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день непосредственно перед едой.