Ученые открыли новые типы подкожных жировых клеток

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Риски, связанные с наличием отложений белого жира, зависят во многом от того, где эти отложения располагаются, пишет Medical News Today. Например, абдоминальный жир (залегает в области талии) связан с диабетом и прочими метаболическими расстройствами. Но жировые отложения отличаются не только по месту расположения.Последние исследования говорят: незрелые белые жировые клетки не следуют единой, универсальной траектории развития. Все зависит от экспрессии генов. В общей сложности можно выделить два отдельных класса подкожных белых жировых клеток. Но ученые не исключают, что подтипов таких клеток может быть намного больше.Они проанализировали РНК образцов белых подкожных жировых клеток, собранных у здоровых людей. Специальная система позволила выделить схемы экспрессии генов в этих клетках. Выяснилось, что наборы данных отображают два различных подтипа белых жировых клеток. К примеру, один из двух основных выделенных подтипов экспрессировал гораздо более высокие уровни генов так называемого цинкового ядерного пальца. Это набор регулирующих генов, чьи функции исследователи еще не поняли. Однако есть предположение, что они помогают контролировать созревание клеток.Кроме того, в стадии зрелости два клеточных подтипа демонстрировали очень разные схемы экспрессии генов. Например, закономерности в одном подтипе указывают на значительно более высокое потребление глюкозы, которая является важным метаболическим ресурсом.