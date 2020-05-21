Диета Дюкана - все секреты похудения

Диетологам уже достаточно давно известно, как хорошо влияют на здоровье отруби в целом, и конкретно — отруби овсяные. Польза этого продукта бесспорна и неоценима.Именно овсяные отруби являются ключевой составляющей, на которой строится одна из самых популярных диет для похудения — диета Дюкана.Как влияют отруби на организм человекаОвсяные отруби на 90% состоят из активных веществ. Среди них — витамины А, Е, группы В, медь, калий, цинк. Отруби — это натуральный природный абсорбент, который выводит из организма шлаки и токсины. А очищение организма — это обязательный пункт в любой программе борьбы с лишним весом.Но главное, почему рекомендуют овсяные отруби для похудения — это их способность стимулировать обменные процессы в организме, благодаря чему лишний жир сжигается намного быстрее.Кроме того, отруби, попадая в желудок, начинают в нем разбухать и вызывают чувство сытости. Поэтому благодаря им ты можешь безболезненно для себя сократить свой рацион. В общем, о пользе данного продукта для фигуры и здоровья можно говорить бесконечно. Впрочем, полезны любые отруби — не только овсяныеНо почему же именно овсяные отруби у Дюкана в таком авторитете? Дело в том, что все остальные сорта отрубей — ржаные, пшеничные — содержат нерастворимые волокна. Они выводят токсины из организма, действуя как своеобразная щетка для кишечника.И только в овсяных хлопьях содержится растворимая клетчатка, которая, поступая в наш организм, превращается в клейкую массу, обволакивая органы пищеварения и защищая кровь от попадания в нее холестерина. Кроме того, она поглощает сахар.Таким образом, овсяные отруби являются не только лучшим другом худеющих, но и средством для профилактики диабета и заболеваний органов пищеварения. Важно понимать, что овсяные хлопья, которые ты, возможно, с удовольствием ешь на завтрак, не являются эквивалентом отрубей.Дело в том, что при производстве хлопьев цельное зерно освобождается от верхней твердой оболочки. А она-то и есть исходный материал отрубей. Поэтому в отрубях содержится в разы больше клетчатки, чем в хлопьях.Как употреблять отруби по ДюкануОвсяные отруби в диете Дюкана действительно играют главную роль. И доктор не голословен, говоря, что они являются одним из самых полезных продуктов, доступных человечествуВедь прежде чем заявить такое миру, Дюкан на протяжении 5 лет проводил исследования.Меню диеты Дюкана1, 5 ст. ложки в день на первой стадии — Атаке.2 ст. ложки в день на второй стадии — Круизе.2, 5 ст. ложки в день на третьей стадии — Закреплении.3 ст. ложки на завершающей стадии — Стабилизации.Впрочем, не так давно гуру диетологии заявил, что превышение дневной нормы не страшно. Так что если ты хочешь есть больше отрубей, ешь на здоровье.Однако важно делать это правильно. Отруби не предназначены для того, чтобы принимать в сухом чистом виде. Если ты съела ложку отрубей просто так, необходимо запить ее большим количеством воды.А лучше всего добавлять отруби в пищу. Так, они превосходно сочетаются с кисломолочными продуктами, супами, овощами.Вообще, Пьер Дюкан обогатил свою диету множеством рецептом, которые позволяют сделать рацион разнообразным и изысканным. Поэтому сидеть на этой диете не так уж сложно и очень даже интересно.Ведь не секрет, что именно однообразие и пресность пищи провоцируют большинство срывов во время диет. На дюкановской диете тебе это не грозит — в ее меню входят даже вкусные десерты. И большинство блюд включает в себя секретный ингредиент — овсяные отруби.Диету Дюкана не зря рекомендуют гурманам. Разумеется, человеку, который привык к изысканной кухне, крайне сложно вдруг заставить себя питаться исключительно сырыми овощами и кефиром, например.Чтобы похудеть по Дюкану, тебе вовсе не нужно будет подвергать себя таким самоистязаниям и во всем себе отказывать. Чего стоит, например, бисквитный рулет «Мокко» или хрустящие, тающие во рту вафли?Так что худей и оздоравливайся с помощью овсяных отрубей и диеты Дюкана, и ни в чем себе не отказывай.