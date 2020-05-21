Рассеянный склероз можно излечить, показали эксперименты
Пересадка данных клеток позволяет полностью восстановить структуру миелиновой оболочки нервных волокон, которая страдает при рассеянном склерозе. Данная оболочка не только защищает волокна, но и способствует проведению сигналов. Свою ставку ученые сделали на "заготовки" глиальных клеток, которые могли превращаться в олигодендроциты - клетки, вырабатывающие миелин.
Был проведен эксперимент с грызунами, имевшими мутировавший ген МВР (отвечает за синтез миелина в олигодендроцитах). Такие животные должны были рано умереть с симптомами, напоминающими рассеянный склероз. Инъекции "заготовок" глиальных клеток позволили не только продлить жизнь животным, но сформировать миелиновую оболочку за несколько недель.
Также проводились тесты со здоровыми мышами, у которых убивали олигодендроциты с помощью токсина. Инъекции клеток спасли и эту группу животных от развития рассеянного склероза. В обеих группах животных наблюдалось улучшение самочувствия животных (в частности, стали лучше контролировать конечности).
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