Ожирение не связано с тем, насколько близко вы живете к точке фастфуда или спортзалу - исследование

Новое исследование Лундского университета в Швеции не выявило корреляции между ожирением и тем, насколько близко вы живете к ресторанам быстрого питания или спортивным залам. Исследования других стран ранее указывали, что эти факторы могут быть важны при ожирении у взрослых.Известно, что районы, в которых мы живем, важны для нашего здоровья. Например, ожирение чаще встречается в неблагополучных районах. Обездоленные районы обычно определяются низким социально-экономическим уровнем, низким средним доходом и высоким уровнем безработицы.Причина, по которой ожирение является более распространенным явлением в таких районах, долгое время была предметом интереса как исследователей, так и политиков, а заведения быстрого питания и центры физической активности, привлекли большое внимание исследователей и дебаты.«Наше крупномасштабное исследование в Швеции, использующее данные продольного национального реестра более 1,5 миллиона взрослых, не выявило статистически значимой связи между этими двумя типами учреждений и ожирением», - объясняет Кента Окуяма, доктор Центра исследований первичной медико-санитарной помощи при Лундском университете.Ученые говорят, что маловероятно, что наличие точек фаст-фуда или отсутствие спортивных залов являются причинами ожирения у взрослых."Хотя сокращение числа точек фаст-фуда или введение объектов физической активности теоретически может способствовать здоровому питанию и упражнениям, оно может быть не очень эффективным во всех странах и регионах, поскольку контекст зависит от культуры и образа жизни, что может влиять на то, как часто люди используют эти средства в их повседневной жизни".