Ожирение не связано с тем, насколько близко вы живете к точке фастфуда или спортзалу - исследование
Известно, что районы, в которых мы живем, важны для нашего здоровья. Например, ожирение чаще встречается в неблагополучных районах. Обездоленные районы обычно определяются низким социально-экономическим уровнем, низким средним доходом и высоким уровнем безработицы.
Причина, по которой ожирение является более распространенным явлением в таких районах, долгое время была предметом интереса как исследователей, так и политиков, а заведения быстрого питания и центры физической активности, привлекли большое внимание исследователей и дебаты.
«Наше крупномасштабное исследование в Швеции, использующее данные продольного национального реестра более 1,5 миллиона взрослых, не выявило статистически значимой связи между этими двумя типами учреждений и ожирением», - объясняет Кента Окуяма, доктор Центра исследований первичной медико-санитарной помощи при Лундском университете.
Ученые говорят, что маловероятно, что наличие точек фаст-фуда или отсутствие спортивных залов являются причинами ожирения у взрослых.
"Хотя сокращение числа точек фаст-фуда или введение объектов физической активности теоретически может способствовать здоровому питанию и упражнениям, оно может быть не очень эффективным во всех странах и регионах, поскольку контекст зависит от культуры и образа жизни, что может влиять на то, как часто люди используют эти средства в их повседневной жизни".
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий