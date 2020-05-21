Названы продукты, которые помогают снизить риск развития деменции

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По данным ВОЗ, в последние годы все больше регистрируется случаев развития деменция, которая зачастую ложится тяжким бременем на семьи пациентов. Поэтому столь актуальным является вопрос возможности предупреждения ее развития. Не последнюю очередь в этом, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", играют продукты, которые с той или иной регулярностью употребляются в пищу.В частности, по мнению ученых, такие продукты как черника, клубника, а также другие фрукты или же овощи, которые характеризуются высоким содержанием флавоноидов, могут оказать положительное действие на организм человека в плане снижения риска развития деменции. Ученые при этом опираются на исследования, в ходе которых был проведен анализ медицинских историй группы в возрасте более 50 лет. У всех у них изначально никаких признаков слабоумия не отмечалось. Наблюдения за ними велись в течение 20 лет, при этом тщательно фиксировались самые разные факторы, особенно касательно их рациона.В результате выяснилось, что у 193 человек из группы, состоящей из около 3 тысяч человек, развилась деменция. Проведя сравнение рационов, было выявлено, что те испытуемые, в чей рацион не входили или входили в малой степени продукты, содержащие флавоноиды, были более подвержены различным расстройствам сознания, в том числе деменции. По их подсчетам, уровень риска возрастал на 42-68% в зависимости от количества и типа таких продуктов.Кроме уже вышеназванных клубники и черники, ученые также отметили положительные свойства апельсинов, яблок, бананов, груши и чая.