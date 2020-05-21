Медики выяснили, как уровень витамина D влияет на тяжесть COVID-19

Анализ медицинских карт выявил прямую корреляцию между уровнем витамина D и тяжестью заболевания у людей, инфицированных ТОРС-КоВ-2. Низкие уровни витамина D обычно обнаруживаются у людей с темной кожей. Это может быть убедительным фактором более высоких показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Потребность в витамине D варьируется в широких пределах, поэтому важно проверить свои уровни, прежде чем решить, сколько витамина D3 следует принимать.Задолго до того, как ТОРС-КоВ-2 стал частью повседневной жизни, доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), сказал, что витамины C и D являются важными стратегиями для укрепления иммунной системы вашего организма. Он говорил, что и сам принимал эти добавки, всего четыре года назад, когда его интервьюировал репортер из Washingtonian о том, как избежать заболевания.Джозеф Меркола: Витамин Д и COVID-19Он объяснил, как важно мыть руки, подстригать ногти и высыпаться. Четвертая стратегия, которую он обсуждал, заключалась в использовании добавок витаминов С и D:«Это может усилить защиту вашего организма от микробов. Я принимаю 1000 мг в день. Многие люди также не получают достаточного количества витамина D, который влияет на многие функции организма, так что это тоже будет полезно».В условиях нынешней пандемии США поставили недорогие, не имеющие патента пищевые добавки на второе место после лекарств и вакцин, которые стоят дорого и вдобавок имеют нежелательные побочные эффекты.В более недавнем интервью RealClearPolitics Фаучи, казалось, ограничил свое мнение. Он подчеркнул жизнеспособность витамина С как антиоксиданта, который «по сути совершенно безвреден, если вы не принимаете [его] в нелепом количестве». Но когда его спросили, может ли витамин D смягчить некоторые респираторные инфекции, он сказал, что «нет неоспоримого доказательства». Тем не менее он указал, что вы вряд ли пострадаете от него.Тем не менее, его ответы предполагают нежелание признать, что витамин D играет доказанную и важную роль в инфекционных заболеваниях. Возможно, отказ Фаучи от витаминов С и D имеет отношение к тому факту, что он входит в состав Руководящего совета Вакцин глобального плана действий Фонда Билла и Мелинды Гейтс? Он описывает свой лакмусовый тест на безопасность и эффективность как привязанный к рандомизированным контрольным испытаниям:«Вот почему я продолжаю говорить снова и снова, что лучший оптимальный способ — это провести рандомизированное контрольное испытание, чтобы как можно быстрее определить, работает ли что-то, и, если да, вывести его на рынок. Если оно не работает, откажитесь от него».Противореча этому утверждению, Фаучи сказал, что вакцина может быть выпущена в течение следующих 12-18 месяцев. Однако стандартные шаги по разработке относительно «безопасной» вакцины составляют в среднем пять лет. Она начинается с двух-четырех лет лабораторных исследований, затем следует один-два года доклинических исследований, а затем фаза I, II и III испытания.Ваш уровень витамина D может помочь предсказать исход COVID-19В 2017 году в BMJ был опубликован обзор рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований с использованием витамина D2 или D3. Данные показали, что добавка витамина D была «безопасной и защищала от острой инфекции дыхательных путей в целом». Они обнаружили, что люди, которые имели более сильный дефицит, испытали наибольшую пользу.3 апреля 2020 года было объявлено о клиническом исследовании эффективности витамина D против COVID-19. Спустя несколько дней Марк Алипио, который не получил финансирования для своей работы, опубликовал допечатное письмо, в котором он выпустил данные анализа 212 человек с лабораторно подтвержденным COVID-19 и для которых были доступны уровни 25(OH)D в сыворотке.Используя классификацию симптомов, основанную на предыдущих исследованиях, он использовал статистический анализ, чтобы сравнить различия в клинических результатах с уровнями витамина D. Из 212 человек 49 имели легкое заболевание; 59 имели обыкновенное; 56 – серьезные и 48 – критические.В группе у 55 были нормальные уровни витамина D, которые Алипио определял как более 30 нг/мл; 80 имели недостаточные уровни от 21 до 29 нг/мл, а 77 имели дефицит менее 20 нг/мл. Уровни витамина D были тесно связаны с серьезностью перенесенной болезни.Из 49 пациентов с легким заболеванием у 47 был нормальный уровень витамина D. Из 104 больных с тяжелыми или критическими заболеваниями только четыре имели нормальный уровень витамина D. Он пришел к выводу:«… это исследование предоставляет важную информацию для врачей и законодателей в области здравоохранения. Прием витамина D может улучшить клинические исходы у пациентов, инфицированных Covid-2019, основываясь на увеличении вероятности умеренного исхода при повышении уровня (OH)D в сыворотке. Дальнейшие исследования могут провести рандомизированные контролируемые испытания и исследования в большой популяции для оценки этой рекомендации».