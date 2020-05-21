Витамины и микроэлементы для борьбы с избыточным весом

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Витамины и микроэлементы не просто желательны, они необходимы в питании любого человека. А для тех, кто снижает избыточную массу тела и, за счет общего уменьшения рациона, теряет большую долю витаминов, они просто незаменимы. Витамины регулируют обмен белков, жиров и углеводов. Они также предупреждают и лечат заболевания и функциональные нарушения, которые сопутствуют ожирению.В состав клетки входят химические элементы, называемые биогенными. Они также должны поступать в организм с пищей.Натрий является наиболее распространенным катионом в межклеточной жидкости, крови, лимфе и пищеварительных соках. Изменение содержания натрия в организме сопровождается нарушением функций нервной и сердечно-сосудистой систем и мышц.Хлористый натрий служит в организме источником соляной кислоты в желудочном соке. Растительная пища содержит мало натрия, поэтому поваренная соль является необходимой составной частью питания. Суточная потребность в натрии 4–7 г.Калий содержится в эритроцитах, мышцах, мозге и сердце (в основном). Калий способствует расслаблению сердечных мышц между сокращениями, участвует в биосинтезе белка и обмене углеводов. Значительное увеличение ионов кальция приводит к снижению автоматизма и сократительной функции миокарда. Суточная потребность в калии 2–3 г. В организм человека калий попадает главным образом с растительной пищей.Магний находится главным образом внутри клетки. Известно, что магний является активатором многих видов обмена веществ, способствует выделению холестерина, влияет на сокращение мышц и перистальтику кишечника, угнетает сосудодвигательный и дыхательный центры, снижает артериальное давление. Дефицит магния в организме увеличивает предрасположенность к инфарктам. Суточная потребность в магнии для взрослого человека составляет около 0,7 г.Кальций необходим для роста и минерализации костной ткани и зубов, для их твердости. Уровень кальция в сыворотке крови оказывает влияние на функциональное состояние нервной системы. Ионы кальция необходимы для работы сердечной мышцы, для превращения фибриногена в фибрин при свертывании крови, оказывают противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. Гипокальцемия отмечается при недоедании. Снижение содержания кальция в крови приводит к его удалению из костной ткани, что может привести к остеомаляции, а также к мышечным судорогам. Кальция много в овощах и молоке.Фтор депонируется в костной ткани. Его основная биологическая роль связана с процессами костеобразования и формирования эмали зубов. Колебания содержания фтора в питьевой воде приводит к различным заболеваниям зубов: кариес – при недостатке и флюороз – при избытке фтора.Йод относится к группе жизненно необходимых микроэлементов. Депонируется он главным образом в щитовидной железе. Основная биологическая функция йода состоит в том, что он участвует в биосинтезе гормона щитовидной железы – тироксина, который определяет уровень обмена веществ и развитие организма. Недостаток йода в воде и продуктах питания приводит к нарушению деятельности щитовидной железы, развивается заболевание – эндемический зоб.Фосфор является жизненно необходимым элементом организма человека. Суточная потребность в фосфоре в среднем 1,3 г. Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, фосфолипидов, метаболитов углеводного обмена.Алюминий входит в состав многих тканей организма. Большое его содержание отмечается в легочной ткани, печени, костях, головном мозге. Он участвует в построении эпителиальной ткани, в обмене фосфора. Алюминий влияет на активность пищеварительных ферментов.Медь обладает очень широким спектром действия на организм. Одной из важнейших ее функций является участие в процессах кроветворения. Медь способствует повышению иммунобиологической устойчивости и сопротивляемости организма к неблагоприятным внешним условиям. Медь стимулирует функции некоторых эндокринных желез. При недостатке меди в организме возникают различные формы анемии, при избытке – цирроз печени, злокачественные опухоли, пневмонии.Цинк в клетках организма связан с ферментами, гормонами и витаминами, поэтому он оказывает существенное влияние на фундаментальные процессы: кроветворение, размножение, рост и развитие организма, обмен белков, жиров и углеводов, окислительно-восстановительные процессы. Недостаток цинка приводит к уменьшению синтеза белка и нарушению белкового баланса. Избыток цинка в организме приводит к нарушению обмена веществ, снижает энергетический и окислительно-восстановительные процессы.Ртуть содержится в организме в очень небольших количествах. Концентрируется она в основном в почках, меньше – в печени. Установлено, что присутствие в небольшом количестве ртути в организме повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным внешним факторам. При больших концентрациях ртути иммунобиологическая устойчивость снижается.Железо сосредоточено главным образом в эритроцитах крови, в печени, селезенке, а также в костном мозге. Самая важная функция, которую выполняет железо в организме, это перенос кислорода посредством гемоглобина, действующего как обратимый переносчик газов (кислорода и углекислого газа) от легких к тканям и обратно. Железо участвует также в окислительно-восстановительных процессах в организме и иммунобиологических реакциях, необходимых для процессов роста и кроветворения. При недостатке железа в организме возникает железодефицитная анемия. При этом уменьшается активность клеточных защитных механизмов.Кобальт участвует в процессах кроветворения, способствует лучшему кровоснабжению сердечной мышцы, поэтому его недостаток вызывает анемию. Кобальт участвует в обмене углеводов, жиров, способствует синтезу белков и многих витаминов, является составной частью витамина В12. При недостатке кобальта организм плохо усваивает фосфор и кальций. Наибольшее содержание кобальта – в бобовых и зерновых.Марганец концентрируется в печени, селезенке, почках, костях. Суточная потребность в марганце составляет 3–6 мл, у детей и лиц, занимающихся физическим трудом, она выше. Его важным биологическим свойством является связь с процессами окостенения, при недостаточном содержании марганца в организме нарушается фосфорно-кальциевый обмен. Марганец является стимулятором роста, полового развития и размножения. Недостаток марганца нарушает нормальную функцию нервной системы, приводит к снижению интенсивности роста и нарушает развитие скелета. Марганец содержится в зерновых, бобовых, чернике, бруснике, клюкве.ВитаминыЭто необходимые для нормальной жизнедеятельности низкомолекулярные органические соединения, синтез которых у организмов данного вида отсутствует или ограничен.Источником витаминов являются пищевые продукты растительного и животного происхождения. В настоящее время описано несколько десятков витаминов.По растворимости все они делятся на жирорастворимые (А, Д, Е, К) и водо-растворимые (витамины группы В, витамины С и РР).Суточная потребность организма в витаминах мала.Дисбаланс витаминов проявляется в форме недостатка или избытка витаминов. Частный недостаток витаминов – гиповитаминоз , крайне выраженный дефицит – авитаминоз. Недостаток одного витамина – моногиповитаминоз. Избыточное накопление витаминов в тканях – гипервитаминоз . Все гипо– и авитаминозы проявляются задержкой роста молодого организма.Кроме того, для конкретного гиповитаминоза характерны свои симптомы нарушений обмена веществ и функций, отражающих регуляторные свойства данного организма. Одной из главных причин гиповитаминозов является нерациональное питание – бедная витаминами, однообразная пища.Гипервитаминоз (витаминная интоксикация) проявляется общими симптомами: потеря аппетита, расстройство моторной функции желудочно-кишечного тракта, сильные головные боли, повышенная возбудимость нервной системы, выпадение волос, шелушение кожи и некоторые специфические признаки, свойственные данному витамину. Гипервитаминоз может закончиться смертельным исходом. Одна из основных причин гипервитаминоза – избыточный прием продуктов, богатых данным жирорастворимым витамином.Жирорастворимые витаминыВитамин А (ретинол) влияет на зрение, рост, развитие, участвует в образовании зрительного пигмента. Авитаминоз проявляется нарушением сумеречного зрения – “куриная слепота”, повреждением роговицы глаз, сухостью эпителия. Источники витамина: животные жиры, мясо, яйцо, молоко. Источники каротина, из которого образуется витамин А: морковь, абрикосы, крапива. Суточная норма 1,5 мг.Витамин Д (кальциферон) регулирует обмен кальция и фосфора. Авитаминоз проявляется в виде рахита (в детском возрасте). Источники витамина: рыбий жир, яичный желток, печень.Также витамин Д образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Суточная норма 0,0025 мг.Витамин Е (токоферол) обладает противоокислительным действием на внутриклеточные липиды. Авитаминоз проявляется в виде дистрофии скелетных мышц, ослаблении половой функции. Источники витамина: растительное масло, салат, яйца. Суточная норма 10–15 мг.Витамин К (филлохинон) участвует в синтезе протромбина, способствует нормальному свертыванию крови. Авитаминоз проявляется в виде нарушения свертываемости крови. Источники витамина: шпинат, салат, капуста, морковь. Также витамин синтезируется кишечными микроорганизмами. Суточная норма 0,2–0,3 мг.Водорастворимые витаминыВитамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислительно-восстановительных процессах, увеличивает устойчивость к инфекциям. Авитаминоз проявляется в виде цинги (поражение стенок кровеносных сосудов, кровоизлияния в коже, кровоточивость десен, быстрая утомляемость). Источники : шиповник, хвоя, лук, картофель, капуста, черная смородина. Суточная норма 50—100 мг.Витамин В 1 (тиамин) участвует в обмене белков, жиров, углеводов, в проведении нервного импульса. Авитаминоз проявляется в виде заболевания бери-бери (паралич конечностей, атрофия мышц, поражение нервной системы). Источники витамина: печень, молоко, яйца, зерновые и бобовые. Суточная норма : 1,5–2 мг.Витамин В 2 (рибофлавин) участвует в клеточном дыхании. Авитаминозы проявляются в виде помутнения хрусталика, поражения слизистой оболочки рта, задержки роста. Источники витамина: печень, сырые яйца, зерновые и бобовые культуры, томаты. Суточная норма 2–3 мг.Витамин В 6 (пиридоксин) участвует в обмене белков, аминокислот; синтезе ферментов; влияет на кроветворение. Авитаминоз проявляется в виде заболеваний кожи, анемии, судорог, дерматитов на лице, повышенной сонливости, раздражении, апатии. Источники витамина: печень, почки животных, зерновые и бобовые культуры. Суточная норма : 1,5–3 мг.Витамин В 12 (цианокобаламин) участвует в регуляции кроветворения. Всасывается, соединяясь с белком желудочного сока. Авитаминоз проявляется в виде анемии. Источники витамина: печень рыб, свиней, крупного рогатого скота. Синтезируется также микрофлорой кишечника. Суточная норма 0,001—0,003 мг.Витамины В 3 или РР (никотиновая кислота) участвует в клеточном дыхании, нормальном функционировании желудочно-кишечного тракта, печени. Источники витамина: говядина, печень, почки, сердце, рыба, дрожжи. Авитаминоз проявляется в виде: дерматита, диареи, деменции. Суточная норма: 15 мг.