Диетолог рассказала, как употреблять сладкое без ущерба для фигуры

Грамотно сочетая сладкое с другими продуктами, можно избежать того ущерба, который сладости часто наносят фигуре, – об этом рассказала диетолог Елена Кален.Как сообщает MedikForum.ru, диетолог рекомендует употреблять сладкое с орехами. По словам специалиста, орехи содержат жир, в результате организму приходится отделять его от глюкозы. Такая необходимость замедляет процесс пищеварения, делает поступление сахара в кровь более разреженным, не заставляя поджелудочную железу производить много инсулина. Диетолог заметила, что «это полезнее и для сосудов, и для здоровья, и для стройной фигуры».Кроме того, любителям сладкого его полезнее употреблять, совмещая с белком, клетчаткой. Подобное сочетание тоже замедляет скорость выброса глюкозы в кровь по сравнению со сладостями, съедаемыми отдельно.Другой вариант, щадящий фигуру, – сладкое вместе с кофе.«Пища, употребляемая с кофе, всасывается медленнее за счет выделения хлорогеновой кислоты, замедляющей расщепление углеводов в пищеварительном тракте. Значит, сахар в крови будет подниматься медленнее, нежели если мы съедим сладкое без напитка. У организма появляется время для преобразования глюкозы в энергию», - пояснила Кален.Самый опасный для фигуры способ есть сладкое, добавила диетолог, – это употребление натощак. Глюкоза, уровень которой станет сразу очень высоким, отправится в жировые депо.