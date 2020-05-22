Как избавиться от симптомов аллергии без лекарств

Эксперты отмечают, что прежде чем принимать лекарственные препараты от аллергии, попробуйте внести изменения в свой образ жизни. Их советы приводит health info.Как избавиться от аллергииНебольшие изменения в доме. Пользуйтесь противоаллергенными защитными чехлами для подушек и матрасов – это поможет, если вы реагируете на пылевых клещей. В сезон цветения переодевайтесь сразу же после возвращения домой, а уличную одежду отправляйте в стирку.Ешьте листовую зелень. Шпинат, зеленый салат, капуста кале – эти овощи богаты каратиноидами, которые снижают интенсивность аллергического насморка. Но будьте осторожны с некоторыми фруктами, овощами и семечками. Дыни, бананы, цукини, огурцы и семечки подсолнуха содержат белки, сходные с теми, что есть в пыльце. Поэтому они могут вызывать реакцию в сезон обострения.Больше отдыхайте. Стресс увеличивает уровень гормона стресса кортизола, что усугубляет любую аллергическую реакцию. Исследования показывают, что интенсивность симптомов возрастает почти вдвое, когда человек чувствует себя усталым и измотанным.Попробуйте акупунктуру. Акупунктура (всего 12 сеансов за 8 недель) также может сделать симптомы менее выраженными. Видимо, дело в том, что иглоукалывание снижает количество гормонов стресса, от которых зависит интенсивность аллергической реакции.Принимайте витамин D. Этот витамин помогает поддерживать иммунную систему. Некоторые исследования выявили связь между низким количеством витамина D и увеличенного риска аллергии. В день взрослому человеку необходимо 1000 единиц. Чтобы набрать эту норму, нужно 15 минут провести на солнце, съесть порцию жирной рыбы или принимать добавки.