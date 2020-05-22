Препараты от аутоиммунных заболеваний можно превратить в противораковые

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Ученые из университета Саутгемптона обнаружили способ преобразования антител, разработанных ранее для лечения аутоиммунных заболеваний, в антитела с мощной противораковой активностью посредством простого молекулярного «переключения».Эта работа, опубликованная в журнале Cancer Cell, посвящена молекуле CD40, которая присутствует на поверхности иммунных клеток и контролирует как аутоиммунитет, так и рак. При аутоиммунности CD40 считается чрезмерно стимулированной, что увеличивает вероятность того, что иммунная система атакует здоровые ткани; в то время как при раке CD40 считается недостаточно стимулированной, что позволяет опухолевым клеткам прятаться от иммунной системы. Нацеливание на CD40 предлагается в терапевтических вмешательствах для обоих заболеваний.Исследователи из Центра иммунологии рака в Саутгемптоне, возглавляемые профессорами Марком Крэггом и Мартином Гленни, продемонстрировали, что антагонистическое CD40 антитело можно превратить в агонист, просто модифицировав «константный» домен антитела.«Возможность переключаться между аутоиммунным лекарством и лекарством от рака – это действительно здорово», - рассказывает Ксяоджи Ю, первый автор исследования. «Мы получили более глубокое понимание механизма активации CD40 и с нетерпением ждем возможности применения этой технологии для большего числа потенциальных лекарств».