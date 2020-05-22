Ученые: фитнес помогает в лечении болезни Альцгеймера

Научными исследованиями уже давно был доказан тот факт, что физические нагрузки положительно влияют на человеческий организм. Больше всего упражнения полезны для мозга — они значительно улучшают память и помогают в борьбе с болезнью Альцгеймера. Так в чем же заключается механизм таких процессов?Детальное изучение этого явления поможет специалистам сформировать для каждого человека самый эффективный курс спортивных занятий. Американские ученые на протяжении года проводили исследования тех процессов, что происходят в мозге людей, которые занимаются аэробикой.В результате экспериментов стало известно, что физические упражнения повышают интенсивность кровотока в двух важных частях мозга — в передней области коры и гиппокампе, которые отвечают за память человека. У пожилых людей после фитнеса показатель памяти увеличился практически на половину по сравнению с теми, кто не делал физические упражнения.Благодаря проведенному исследованию эксперты планируют создать лекарства или специальные комплексы, способные направлять кровоток в нужные части головного мозга. В перспективе ученые намерены разработать особые стратегии, чтобы предотвратить или отсрочить появление Альцгеймера.В нынешнее время около десятка миллионов людей по всему миру имеют диагноз Альцгеймер. В Соединенных штатах Америки данный показатель достигает 5 миллионов. Прогнозируется увеличение этой цифры в три раза уже к 2050.