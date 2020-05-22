Ученые: фитнес помогает в лечении болезни Альцгеймера
Детальное изучение этого явления поможет специалистам сформировать для каждого человека самый эффективный курс спортивных занятий. Американские ученые на протяжении года проводили исследования тех процессов, что происходят в мозге людей, которые занимаются аэробикой.
В результате экспериментов стало известно, что физические упражнения повышают интенсивность кровотока в двух важных частях мозга — в передней области коры и гиппокампе, которые отвечают за память человека. У пожилых людей после фитнеса показатель памяти увеличился практически на половину по сравнению с теми, кто не делал физические упражнения.
Благодаря проведенному исследованию эксперты планируют создать лекарства или специальные комплексы, способные направлять кровоток в нужные части головного мозга. В перспективе ученые намерены разработать особые стратегии, чтобы предотвратить или отсрочить появление Альцгеймера.
В нынешнее время около десятка миллионов людей по всему миру имеют диагноз Альцгеймер. В Соединенных штатах Америки данный показатель достигает 5 миллионов. Прогнозируется увеличение этой цифры в три раза уже к 2050.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://planet-today.ru - Добавил mamasha в категорию Неврология
Добавить комментарий