В головном мозге найден центр, «отключающий» чувство боли

Ученые из Университета Дьюка (США) выявили ранее неизвестную область мозга, которая способна «отключать» боль.Исследования проводились на лабораторных мышах, сообщает Nature Neuroscience.Участок расположен рядом с миндалиной. Эта структура формирует отрицательные реакции, такие как тревога или агрессия в ответ на внешнюю угрозу.Предыдущие исследования показали, что за ощущение боли в головном мозге отвечает сразу несколько участков. Они расположены в разных местах. Считалось, что воздействовать на них одновременно не представляется возможным. Но новооткрытая область, как показали научные данные, способна контролировать активность большинства из них.Авторы исследования выяснили, что при общей анестезии в центральной миндалине мозга активируются тормозные нейроны, которым дали общее название CeAga. Эти нейроны были связаны с многими другими областями мозга.В рамках эксперимента мышам причиняли небольшую боль. Оказалось, что как минимум 16 мозговых центров, связанных как с физической, так и с эмоциональной болью, получают от нейронов CeAga сигнал «стоп».Ученые пришли к выводу, что найденная ими область представляет собой «ключевой узел». Воздействуя на него, можно влиять на почти два десятка других регионов.Опыты показали, что при активации нейронов CeAga мыши переставали нервно реагировать на раздражители. А при их ослаблении, напротив, остро откликались даже на небольшое воздействие.Авторы пришли к выводу, что можно разработать препараты, воздействующие на данные нейроны. Они могут оказаться более эффективными, чем имеющиеся на данный момент болеутоляющие.