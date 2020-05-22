Ученые высчитали, как часто нужно мыть руки за день
Оказалось, вероятность того, что 1663 участника будут заражены, была гораздо меньше, если они мыли руки минимум шесть раз в день. Правда, мыть руки чаще было бессмысленно - мытье рук более 10 раз в день не снижало риск заражения. Медики подчеркивают: мыть руки нужно регулярно вне зависимости от наличия или отсутствия респираторных заболеваний.
Это поможет защитить себя и предотвратить непреднамеренное распространение вируса среди окружающих. При этом мыть руки следует с мылом не менее 20 секунд. Данная практика особенно актуальна после того, как человек высморкался, чихнул, покашлял, перед едой или приготовлением пищи. Также важно мыть руки после посещения общественных мест и использования транспорта.
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