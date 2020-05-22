Как тренировка обоняния может улучшить качество жизни

Многие люди совершают серьезную ошибку, недооценивая важность обоняния — способность распознавать запахи делает жизнь более насыщенной, безопасной и приятной, поэтому обоняние, как советуют ученые, нужно тренировать. Зачем тренировать обоняние — пишет портал Med-heal.ru.Способность улавливать запахи помогает нам определять вкус еды — мы буквально пробуем еду на вкус при помощи носа. И кстати, не только — в процессе участвуют и глаза, и даже уши. Можно сказать, что вкус еды — это на самом деле целая комбинация факторов, которые мы анализируем при помощи всех чувств. И обоняние здесь на одном из первых мест.Плюс, способность улавливать запах подгнивших фруктов, заплесневелого хлеба, подгоревшей или иным образом испорченной еды — это еще и средство защиты от отравлений. И это касается не только еды — мы распознаем запахи опасных ядовитых веществ, запах газа, а также другие обонятельные сигналы об угрозах.Способность распознавать запахи может быть утрачена в результате тех или иных заболеваний, поэтому существуют практики, направленные на тренировку обоняния. Упражнения (это, как правило, вдумчивое вдыхание интенсивных ароматов) способны в значительной степени повысить качество жизни, поэтому если вы утратили обоняние после перенесенной вирусной инфекции, то не стоит пренебрегать такими практиками.