Как тренировка обоняния может улучшить качество жизни
Способность улавливать запахи помогает нам определять вкус еды — мы буквально пробуем еду на вкус при помощи носа. И кстати, не только — в процессе участвуют и глаза, и даже уши. Можно сказать, что вкус еды — это на самом деле целая комбинация факторов, которые мы анализируем при помощи всех чувств. И обоняние здесь на одном из первых мест.
Плюс, способность улавливать запах подгнивших фруктов, заплесневелого хлеба, подгоревшей или иным образом испорченной еды — это еще и средство защиты от отравлений. И это касается не только еды — мы распознаем запахи опасных ядовитых веществ, запах газа, а также другие обонятельные сигналы об угрозах.
Способность распознавать запахи может быть утрачена в результате тех или иных заболеваний, поэтому существуют практики, направленные на тренировку обоняния. Упражнения (это, как правило, вдумчивое вдыхание интенсивных ароматов) способны в значительной степени повысить качество жизни, поэтому если вы утратили обоняние после перенесенной вирусной инфекции, то не стоит пренебрегать такими практиками.
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