Простые способы сделать питьевую воду вкуснее

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Все мы знаем про многочисленные положительные эффекты от употребления воды в достаточном количестве. Но многие наверняка сталкивались с тем, что постоянно пить ее в обычном виде не так-то интересно и просто.Схема приготовления во всех случаях проста: нарезаем ингредиенты, приминаем их, чтобы вышел сок, добавляем воду и убираем остужаться в холодильник. Расчет идет примерно на 1 литр воды. Количество ингредиентов может варьироваться в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.Лимон и клубникаНарезаем дольками половину лимона, добавляем стакан нарезанной клубники. Приминаем все, чтобы ингредиенты пустили сок. Добавляем веточку розмарина (по желанию), наливаем воду.Апельсин, лайм, лимонСкладываем в посуду нарезанные дольками апельсин, лайм и лимон. Пускаем сок, добавляем мяту и воду.Мята и ананасыНарезаем кубиками ананас, нужен всего один стакан. Приминаем дольки, добавляем веточку мяты и заливаем водой.Малина и лайм1 лайм нарезаем дольками или кружками, добавляем в посуду полстакана малины. Заливаем водой.Ежевика и шалфейБерем горсть ежевики, пару листов шалфея, немного приминаем ингредиенты и добавляем воду.Апельсин, имбирь, ананасНам понадобятся половина лимона, полстакана нарезанного кубиками ананаса, 1 столовая ложка тертого имбиря. Закладываем ингредиенты в посуду, приминаем и добавляем воды.Арбуз и розмаринБерем стакан нарезанного дольками арбуза, мнем до образования кашицы. Добавляем веточку розмарина (его лучше сильно не давить, поскольку он моментально дает свой сок и напиток рискует оказаться перенасыщенным им). Наливаем воду.Огурец и мятаНарезаем кружочками половину огурца, на дольки режем лайм, добавляем свежие листья мяты и наливаем воду.Фруктовый ледЭто идеальный вариант для ленивых. Если порой вам просто необходимо сделать вкусную водичку за пару секунд — сделайте заготовки льда с кусочками фруктов, цитрусовых, ягод или мяты. Так вы в любой момент сможете быстро охладить воду и придать ей вкус.