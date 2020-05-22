Простые способы сделать питьевую воду вкуснее
Схема приготовления во всех случаях проста: нарезаем ингредиенты, приминаем их, чтобы вышел сок, добавляем воду и убираем остужаться в холодильник. Расчет идет примерно на 1 литр воды. Количество ингредиентов может варьироваться в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.
Лимон и клубника
Нарезаем дольками половину лимона, добавляем стакан нарезанной клубники. Приминаем все, чтобы ингредиенты пустили сок. Добавляем веточку розмарина (по желанию), наливаем воду.
Апельсин, лайм, лимон
Складываем в посуду нарезанные дольками апельсин, лайм и лимон. Пускаем сок, добавляем мяту и воду.
Мята и ананасы
Нарезаем кубиками ананас, нужен всего один стакан. Приминаем дольки, добавляем веточку мяты и заливаем водой.
Малина и лайм
1 лайм нарезаем дольками или кружками, добавляем в посуду полстакана малины. Заливаем водой.
Ежевика и шалфей
Берем горсть ежевики, пару листов шалфея, немного приминаем ингредиенты и добавляем воду.
Апельсин, имбирь, ананас
Нам понадобятся половина лимона, полстакана нарезанного кубиками ананаса, 1 столовая ложка тертого имбиря. Закладываем ингредиенты в посуду, приминаем и добавляем воды.
Арбуз и розмарин
Берем стакан нарезанного дольками арбуза, мнем до образования кашицы. Добавляем веточку розмарина (его лучше сильно не давить, поскольку он моментально дает свой сок и напиток рискует оказаться перенасыщенным им). Наливаем воду.
Огурец и мята
Нарезаем кружочками половину огурца, на дольки режем лайм, добавляем свежие листья мяты и наливаем воду.
Фруктовый лед
Это идеальный вариант для ленивых. Если порой вам просто необходимо сделать вкусную водичку за пару секунд — сделайте заготовки льда с кусочками фруктов, цитрусовых, ягод или мяты. Так вы в любой момент сможете быстро охладить воду и придать ей вкус.
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