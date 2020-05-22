Йога облегчает симптомы от депрессии

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Новое исследование показало, что регулярные занятия йогой в любом возрасте помогают облегчить симптомы депрессии. В эксперименте принимали участие люди, имеющие другие психологические проблемы.Регулярные занятия йогой облегчают симптомы депрессии у людей с другими психическими проблемами и расстройствами. Таковы результаты исследования ученых, опубликованные в British Journal of Sports Medicine. Эксперты провели метаанализ 19 контролируемых клинических исследований, которые осуществлялись в таких странах, как США, Индия, Япония и Швеция. Участники исследований имели алкогольную зависимость, депрессивные и биполярные расстройства или психозы вроде шизофрении и посттравматического стрессового расстройства.Приблизительно через две месяца, в течение которых участники эксперимента еженедельно занимались йогой на протяжении от 20 до 90 минут за урок, были достигнуты впечатляющие результаты. У жертв депрессивных расстройств выраженность симптомов уменьшилась, но наибольший эффект был достигнут у пациентов с шизофренией.К сожалению, каких-то впечатляющих результатов среди пациентов с алкогольным расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством получено не было. Однако исследование также показало, что чем чаще эти люди занимались йогой, тем менее депрессивными они остановились. Это далеко не первая научная работа, подтверждающая способность древней индийской гимнастики положительно влиять на психику человека. Однако впервые учёные сосредоточились на людях, уже имеющих психические нарушения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)