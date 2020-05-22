Новые данные помогут в лечении бокового амиотрофического склероза

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Ученые из Northwestern Medicine и Белградского университета определили электрофизиологический механизм, лежащий в основе заболеваний двигательного нейрона (ДН), что может стать ключом к созданию лечения от бокового амиотрофического склероза (БАС) и других нейродегенеративных заболеваний, таких как наследственная спастическая параплегия и первичный боковой склероз. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience, раскрывает молекулярные основы электрических сигналов от ионных каналов калия и натрия в клеточной мембране нейрона.«Ионные каналы участвуют во многих нейродегенеративных заболеваниях, но их функции, модуляция и профиль экспрессии очень сложны», - рассказывает старший автор исследования Ханде Оздинлер, доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Северо-Западного университета имени Файнберга.Данные показали, что на ранних стадиях заболевания ДН были неспособны поддерживать баланс возбуждения и торможения в кортикальной цепи, и их поведение было обусловлено динамическими изменениями в ключевых ионных каналах и их субъединицах.«Когда мы получили результаты по микрочипам экзонов, было очевидно, что ионные каналы были нарушены в самом начале заболевания, что потенциально могло вызвать первую волну уязвимости», - отмечает Оздинлер.Выявив молекулярные основы ранних стадий нейродегенерации, исследование также определило потенциальные цели для будущих стратегий лечения.«Уже есть лекарства для некоторых из этих ионных каналов и субъединиц, но мы никогда не думали, что сможем использовать их для БАС, потому что не знали механизм», - отмечает Оздинлер.