Новые данные помогут в лечении бокового амиотрофического склероза
«Ионные каналы участвуют во многих нейродегенеративных заболеваниях, но их функции, модуляция и профиль экспрессии очень сложны», - рассказывает старший автор исследования Ханде Оздинлер, доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Северо-Западного университета имени Файнберга.
Данные показали, что на ранних стадиях заболевания ДН были неспособны поддерживать баланс возбуждения и торможения в кортикальной цепи, и их поведение было обусловлено динамическими изменениями в ключевых ионных каналах и их субъединицах.
«Когда мы получили результаты по микрочипам экзонов, было очевидно, что ионные каналы были нарушены в самом начале заболевания, что потенциально могло вызвать первую волну уязвимости», - отмечает Оздинлер.
Выявив молекулярные основы ранних стадий нейродегенерации, исследование также определило потенциальные цели для будущих стратегий лечения.
«Уже есть лекарства для некоторых из этих ионных каналов и субъединиц, но мы никогда не думали, что сможем использовать их для БАС, потому что не знали механизм», - отмечает Оздинлер.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Неврология
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