Новое открытие механизма возникновения аллергии улучшит диагностику и лечение

Результаты исследования, проведенного исследователями в Массачусетской больнице общего профиля (Massachusetts General Hospital), могут помочь улучшить диагностику и лечение аллергии, указывая на потенциальный маркер этих состояний и новую терапевтическую стратегию. Исследование опубликовано в журнале Nature.Почему возникает аллергия?Треть населения мира страдает от аллергии. Это состояние вызвано IgE-антителами, которые связываются с аллергенами (например, арахисом), и запускают реакцию, которая высвобождает множество молекул, вызывающих аллергические симптомы, а в крайних случаях потенциально опасную для жизни анафилаксию.Ученые были озадачены тем фактом, что у многих людей циркулирующие аллерген-специфические IgE-антитела не имеют симптомов аллергии. Например, около половины людей, которые имеют специфичные к арахису антитела IgE (или имеют положительный результат теста на укол арахисовой кожи), не имеют аллергии на арахис. Кроме того, некоторые люди, страдающие аллергией, перерастают свои симптомы, но все еще сохраняют обнаруживаемые уровни циркулирующего аллерген-специфического IgE.Новый подходЧтобы разгадать эту загадку, Роберт Энтони (Robert Anthony)из Центр иммунологии и воспалительных заболеваний (Center for Immunology and Inflammatory Diseases), и его коллеги, сравнили IgE от людей с аллергией на арахис и IgE от людей без аллергий. Анализы показали увеличение сахарного остатка, называемого сиаловой кислотой, на IgE у людей с аллергией на арахис.Ученые обнаружили, что добавление сиаловой кислоты к IgE усиливает аллергические реакции, запускаемые IgE на животных моделях, в то время как удаление сиаловой кислоты из IgE ослабляет эти реакции и снижает анафилаксию.Дополнительные исследования механизмов влияния сиаловой кислоты на активность IgE могут дать информацию об аллергии и ее причинах.