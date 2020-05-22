Молочные продукты назвали обещающим средством профилактики сердечно-сосудистых болезней

Врачи уверяют, что некоторые продукты питания, которые присутствуют в мужском рационе, способны убить их потенцию.Со временем потенция у мужчин ухудшается. На это может быть сразу несколько причин. Ключевую роль в этом вопросе играет питание. Если оно содержит в себе массу вредных для здоровья продуктов, то проблемы с потенцией начнутся раньше, чем кто-либо это ожидает. Также негативно на потенцию влияют и вредные привычки. В частности, это курение и алкоголь.Не стоит забывать, что малоподвижный образ жизни тоже не добавляет мужчинам сил. Ведь спорт не только укрепляет здоровье в целом, но и способствует развитию мышц.Врачи рассказали, что некоторые продукты крайне негативно влияют на мужскую потенцию и их нужно максимально стараться избегать, чтобы потом не было проблем.В первую очередь стоит полностью исключить из своей жизни алкоголь. Он разрушает многие органы и процессы, которые протекают в организме у человека. Врачи не рекомендуют употреблять алкоголь непосредственно перед половым актом, так как реакция организма может быть совершенно нежелательной.Также стоит отказаться от курения. Согласно статистике, 90% мужчин с проблемной эрекцией являются курильщиками. Табак провоцирует спазмы сосудов во всем теле, в том числе и в детородном органе.Также не стоит злоупотреблять с жирной и тяжелой пищей. Потому что она расслабляет организм и плохо влияет на потенцию. Лекарственные и анаболические средства тоже могут привести к ухудшению эрекции. Многие препараты плохо влияют на либидо.