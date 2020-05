Перец чили: ключ к долгой жизни?

Согласно последним исследованиям, пряные продукты, особенно перец чили, являются секретом здоровой долгой жизни.Употребление острой пищи часто защищало людей от ранней смерти, независимо от того, соблюдали ли они здоровую диету или нет.«Интересным фактом является то, что защита от риска ранней смерти не зависела от типа диеты, которой следовали люди. Другими словами, кто-то может придерживаться здоровой средиземноморской диеты, кто-то другой может питаться менее здоровыми продуктами, но для всех них перец чили обладает защитным эффектом», - говорит Мариалаура Боначчо, исследователь из IRCCS Neuromed в Италии и ведущий автор исследования.Результаты работы команды были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологов (Journal of the American College of Cardiology).ИсследованиеВ 2015 году американские, британские и китайские ученые показали, что у мужчин и женщин, которые ежедневно ели острую пищу, риск ранней смерти снизился на 14 процентов. Точнее, они реже умирали от болезней сердца, рака и респираторных заболеваний, чем те, кто редко ел острую пищу. Свежие и сушеные перцы чили были наиболее потребляемой специей среди участников исследования.Заинтригованные этими результатами, Боначчо и ее коллеги решили выяснить, справедливы ли эти результаты для большой выборки взрослых, живущих в Италии.Из 22 811 мужчин и женщин, принявших участие в исследовании, 1236 умерли в среднем за 8,2 года. Те, кто регулярно ел перец чили, имели меньший риск умереть от ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний (например, инсульта, аневризмы), чем те, кто редко или никогда не употреблял специи. Между тем, участники, которые не страдали от гипертонии, имели еще более низкий риск ранней смерти из-за вышеупомянутых заболеваний.Эти результаты привели к выводу, что ежедневное употребление перца чили может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от факторов риска и типа вашей диеты.