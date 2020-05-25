Что произойдет с телом, если завести привычку начинать день со стакана воды?
Как сообщает MedikForum.ru, эксперты DGE подчеркивают, что привычка начинать день со стакана воды способствует многим позитивным процессам в теле человека
«Тело не может функционировать без достаточного количества воды. Проблема заключается в том, что организм не может хранить жидкость постоянно, поэтому вы должны регулярно поставлять ее», - заявили они.
По их словам, есть хорошо зарекомендовавший себя прием, помогающий приучить себя употреблять больше воды, начиная с утра: поставить у кровати бутылку, стакан, – и пить сразу после пробуждения. Заведя такую привычку, можно извлечь из нее немало плюсов для здоровья.
Медики рассказали, что может произойти с телом, если начинать день со стакана воды.
Метаболизм станет более активным. Исследования показали, что употребление достаточного количества воды может ускорить обмен веществ. Причина: после употребления прохладной жидкости организм доводит ее до температуры тела, тратит на это дополнительную энергию, сжигает больше калорий.
«Тем, кто хочет похудеть, особенно рекомендуется начинать день с большого стакана воды», - поделились представители DGE.
Организм будет интенсивнее очищаться от токсинов. Когда человек спит, его организм запускает восстановительные процессы. Происходит разрушение токсинов, и «отходы производства» должны удаляться, их скопление чревато нарушением работы разных органов. Вода, выпиваемая натощак, оптимально подходит для вымывания деградированных веществ.
Улучшится работа пищеварения. Проблемы ЖКТ, такие как боль в животе, изжога, диарея, часто бывают вызваны повышенной кислотностью желудка. Употребление утром воды натощак, разбавляет кислоту, помогает при данных проблемах.
Не будут беспокоить инфекции мочевого пузыря. Согласно имеющимся данным, потребление воды в 1,5 литра снижает вероятность развития инфекции мочевого пузыря почти на 50 процентов. Люди, страдающие от частых обострений цистита, могут эффективно бороться с рецидивами инфекции, потребляя больше воды, констатируют врачи.
Станут более здоровыми кожа, волосы. Недостаток воды способствует образованию морщин, прыщей, делает кожу несвежей, дряблой на вид, волосы – тусклыми, ломкими. Стакан воды утром является хорошим способом избавть внешность от этих признаков старения.
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