Что произойдет с телом, если завести привычку начинать день со стакана воды?

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Начинать день с большого стакана воды является одной из самых полезных для здоровья привычек. Но примерно каждый второй человек пьет недостаточно, констатируют специалисты Немецкого общества питания (DGE).Как сообщает MedikForum.ru, эксперты DGE подчеркивают, что привычка начинать день со стакана воды способствует многим позитивным процессам в теле человека«Тело не может функционировать без достаточного количества воды. Проблема заключается в том, что организм не может хранить жидкость постоянно, поэтому вы должны регулярно поставлять ее», - заявили они.По их словам, есть хорошо зарекомендовавший себя прием, помогающий приучить себя употреблять больше воды, начиная с утра: поставить у кровати бутылку, стакан, – и пить сразу после пробуждения. Заведя такую привычку, можно извлечь из нее немало плюсов для здоровья.Медики рассказали, что может произойти с телом, если начинать день со стакана воды.Метаболизм станет более активным. Исследования показали, что употребление достаточного количества воды может ускорить обмен веществ. Причина: после употребления прохладной жидкости организм доводит ее до температуры тела, тратит на это дополнительную энергию, сжигает больше калорий.«Тем, кто хочет похудеть, особенно рекомендуется начинать день с большого стакана воды», - поделились представители DGE.Организм будет интенсивнее очищаться от токсинов. Когда человек спит, его организм запускает восстановительные процессы. Происходит разрушение токсинов, и «отходы производства» должны удаляться, их скопление чревато нарушением работы разных органов. Вода, выпиваемая натощак, оптимально подходит для вымывания деградированных веществ.Улучшится работа пищеварения. Проблемы ЖКТ, такие как боль в животе, изжога, диарея, часто бывают вызваны повышенной кислотностью желудка. Употребление утром воды натощак, разбавляет кислоту, помогает при данных проблемах.Не будут беспокоить инфекции мочевого пузыря. Согласно имеющимся данным, потребление воды в 1,5 литра снижает вероятность развития инфекции мочевого пузыря почти на 50 процентов. Люди, страдающие от частых обострений цистита, могут эффективно бороться с рецидивами инфекции, потребляя больше воды, констатируют врачи.Станут более здоровыми кожа, волосы. Недостаток воды способствует образованию морщин, прыщей, делает кожу несвежей, дряблой на вид, волосы – тусклыми, ломкими. Стакан воды утром является хорошим способом избавть внешность от этих признаков старения.