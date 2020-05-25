Как защитить печень от алкоголя

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Злоупотребление алкоголем имеет множество негативных последствий для нашего организма, особенно страдают те органы и системы, которые участвует в поглощении и метаболизме алкоголя. Печень является основной «жертвой» употребления спиртных напитков.Токсические соединения алкоголя всасываются в процессе пищеварения и, позднее, фильтруются через печень, которая не дает им попасть в кровь.Несмотря на то, что основной функцией этого органа является отсеивание вредных веществ (это происходит благодаря тому, что в печени содержится фермент дегидрогеназа), его работа может быть нарушена из-за избытка токсинов.Действительно, если печень «вынуждена» непрерывно перерабатывать эти вещества, ее клеточная структура может нарушится и это ведет к проблемам с перевариванием жира.Кроме того, поскольку алкоголь влияет на клетки и приводит к их разрушению, в долгосрочной перспективе такое злоупотребление может вызвать серьезные заболевания и привести к снижению качества жизни.И, хотя многие об этом не знают, наша печень несет ответственность за выполнение жизненно важных функций, таких как выведение токсинов, расщепление белка и жира и поддержание баланса некоторых гормонов.Хорошая новость заключается в том, что если вы будете следовать определенным полезным привычкам и рекомендациям, это поможет вам защитить печень от негативного воздействия спиртных напитков и других источников токсинов.1. Правильное питаниеСбалансированное питание , с низким содержанием жира, является основой, когда речь идет о защите вашей печени.Питание играет важную роль в процессе очищения организма и, следовательно, может играть «за» или «против» вашей печени.Ежедневное употребление продуктов, богатых водой, витаминами и антиоксидантами стимулирует выведение токсинов и предотвращает повреждение клеток.Вот лишь некоторые из рекомендованных продуктов: лесные ягоды, яблоки, зеленые овощи, арбуз, цитрусовые, дыня.Важно также уменьшить количество рафинированных продуктов и полуфабрикатов в своем рационе, а также красного мяса и источников животного белка.Несмотря на то, что вы можете есть такую пищу время от времени, лучше регулярно исключать ее из рациона на пару недель, чтобы облегчить бремя, которое испытывает печень, когда в организме присутствует слишком много токсинов.2. Пейте больше водыЕжедневное употребление 6-8 стаканов воды имеет решающее значение для процесса самоочищения организма и выведения излишка жидкости.Это интересно: Цинк: дневная норма, значение для здоровья и список продуктовКак и другие органы, печень нуждается в большом количестве воды, чтобы правильно осуществлять свою работу.Кроме того, вода это единственная полезная альтернатива газированным и сладким напиткам. Несмотря на то, что их рекламируют как «утоляющие жажду», самом деле, они являются еще одним источником токсинов.3. Избегайте гидрогенизированных жировГидрогенизированные масла и насыщенные жиры ухудшают здоровье печени и могут привести к состоянию, известному как «жирная печень».При частом употреблении такие продукты ослабляет работу этого органа и делают его более восприимчивым к повреждениям, вызванным алкоголем и токсинами.Вы можете встретить эти вредные вещества в маргарине и некоторых растительных маслах, таких, как: кукурузное масло, соевое масло, рапсовое масло, сафлоровое масло.4. Кокосовое масло поможет очистить печеньЕжедневное употребление ложки кокосового масла защитит вашу печень от токсинов и бактериальных инфекций.Это масло на 92% состоит из жирных кислот, содержит 6% мононенасыщенных и 2% полиненасыщенных жиров, которые положительно действуют на печень.Кокосовое масло также обладает противовоспалительным и антибиотическими свойствами, которые сводят к минимуму негативные последствия от употребления алкоголя, курения и токсинов из окружающей среды.5. Средство из лимона и оливкового маслаНародное средство из лимона и оливкового масла поможет вам очистить печень и желчный пузырь.Это 100% органическое лечение, которое, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, способствует выведению отходов и противодействует ущербу, нанесенному алкоголем.Принимайте его каждое утро, перед завтраком. Как и все подобные средства, оно наиболее эффективно при поддержании здоровой, низкокалорийной диеты.Ингредиенты: 1 столовая ложка оливкового масла (16 г), сок четверти лимона.Как его приготовить?Утром, выжмите сок из четверти лимона, смешайте его со столовой ложкой оливкового масла и сразу выпейте.Через полчаса выпейте стакан теплой воды и можно завтракать.Повторяйте прием каждый день, в течение как минимум 3 недель.При желании вы можете усилить его полезные свойства, добавив зубчик толченого чеснока.Все эти советы помогут свести к минимуму негативные последствия употребления алкогольных напитков.Конечно, они будут эффективны только в том случае, если вы не будете злоупотреблять спиртным и станете придерживаться привычек здорового образа жизни.