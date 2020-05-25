Зубная нить: когда полезна, а когда опасна?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сочетание зубной нити и щётки с пастой позволит добиться идеального результата. Главное, знать — когда зубная нить полезна, а когда опасна.Зубная нить призвана для того, чтобы освободить пространство между зубов от остатков пищи. Может показаться, что в межзубном пространстве ничего нет, но это не всегда правда. Сочетание зубной нити и щётки с пастой позволит добиться идеального результата. Главное, знать — когда зубная нить полезна, а когда опасна.Польза зубной нитиПо-другому зубную нить называют флосс. Изделие производят из натурального шёлка или синтетических волокон. Обычно их пропитывают воском, чтобы материал легче скользил между зубами. Также их пропитывают ароматическими смесями. При выборе нити необходимо отталкиваться от того, насколько широкие промежутки между зубами.Когда нити не существовало, что только не шло в ход, чтобы избавиться от остатков еды в межзубном пространстве — столовые приборы, иголки, списки, зубочистки. Древние люди пользовались палочками. Поэтому однозначно можно сказать: зубная нить полезна, так как не травмирует зубы.Средство продают в удобное упаковке, её всегда можно положить в сумку и пользоваться при необходимости. Неприятные ощущения легко удалить, имея под рукой полезный помощник. Если ждать до дома и только к вечеру почистить зубы, то микрофлора ротовой полости серьёзно пострадает. Пища будет разлагаться и плодить вредные бактерии, отсюда инфекции полости рта.Опасность нитиЗубную нить нельзя использовать при пародонтозе. Заболевание десен приводит к сильной их чувствительности, а нить, скользящая по поверхности, способна травмировать десна.При брекетах средство тоже не стоит использовать. Так можно сорвать коронки и мосты, оставить под ними кусочки волокон.Ароматизаторы и другие компоненты часто вызывают аллергическую реакцию. Наличие страха за собственное здоровье говорит, что нужно выбрать изделие без пропитки.Обычно опасна не сама нить, а неумение ей пользоваться, а также уверенность, что изделие заменит чистку зубов. Оба средства позволят осуществлять полноценную гигиену ротовой полости, устранять застрявшую пищу, снять налёт и грязь с поверхности.Решить, нужна ли вам нить или нет, можете только вы. Но однозначно плюсы перевешивают опасность, если у вас нет противопоказаний.