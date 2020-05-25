Названы лучшие продукты для защиты от метаболического синдрома

Защиту от метаболического синдрома, который представляет собой комплекс опасных нарушений, эффективно обеспечивают жирные молочные продукты, показало исследование, проведенное учеными из Канады.Как сообщает MedikForum.ru, метаболический синдром – это совокупность отклонений, включающих ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Наличие синдрома значительно повышает риск развития сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета 2-го типа, ряда других заболеваний.Исследование ученых из Университета Макмастера в Канаде показало: одним из лучших средств защиты от возникновения опасного синдрома является жирная молочка.«Активное потребление продуктов из цельного (не обезжиренного!) молока коррелирует с более низкой вероятностью метаболического синдрома», - цитирует исследователей журнал BMJ.Специалистами были проанализированы данные140 000 человек из 21 страны мира, собиравшиеся в течение девяти лет. В результате был сделан вывод о том, что включение молочных продуктов в ежедневный рацион питания может быть «недорогим эффективным методом снижения метаболического синдрома, гипертонии, диабета и, в конечном счете, сердечно-сосудистых заболеваний».Конкретно речь идет о том, чтобы такой рацион содержал порцию цельного молока или йогурта (244 грамма), ломтик сыра (15 граммов), сливочного масла (5 граммов).«Потребление этих молочных продуктов связано с более низкой распространенностью метаболического синдрома и его отдельных компонентов на исходном уровне, а также с более низким риском гипертонии и диабета», - заявили авторы проекта.