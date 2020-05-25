Названы самые полезные продукты для поддержания здоровой функции печени

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Включите в свой рацион натуральный йогурт, фасоль, орехи, крестоцветные овощи, кофе – они относятся к числу особенно полезных для поддержания здоровой функции печени.Как сообщает MedikForum.ru, главная функция печени –фильтрующая: она является номером один, когда речь идет о детоксикации организма. Специалистами были названы самые полезные продукты для поддержания функции этого органа здоровой и активной. Их список, составленный экспертами, приводится на портале Food News.В него вошлиАртишоки. Вещества этого растительного продукта защищают печень от повреждения токсинами, которые проходят через нее как через фильтр, борются с ожирением. Они стимулируют выделение желчи, улучшающей переваривание жиров. Также артишоки обладают мощными антиангиогенными свойствами, то есть, препятствуют росту раковых опухолей, не давая разрастаться новым, питающим их кровеносным сосудам.Крестоцветные овощи. Разные виды капусты защищают печень от воспаления, рака, жировой болезни. Они содержат вещество индол, чье воздействие уменьшает количество жира в клетках печени. Также индол специфическим образом влияет на кишечник, посылая молекулярные сигналы, способные уменьшить воспаление. Капустные эффективно поддерживают естественную способность печени очищать организм от нежелательных компонентов.Йогурт. Пробиотики, которыми богат продукт, помогают снизить содержание жира в печени, предотвращают развитие НАБЖ (неалкогольная жировая болезнь печени), угнетающую основную функцию органа.Фасоль. Загруженность клетчаткой делает ее суперпродуктом для поддержания здоровья печени. Волокна клетчатки являются лучшим питанием для полезных бактерий кишечника, его здоровье напрямую связано с состоянием печени.Жирная рыба, орехи. Данные продукты – источники антиоксидантного витамина Е, омега-3 жирных кислот. Оба питательных вещества крайне полезны для защиты печени от воспалительных явлений.Кофе. Исследования показали, что антиоксидантные соединения кофейных зерен снижают риск развития цирроза, рака.Ягоды. Полифенольные соединения защищают ее клетки от разрушительного окислительного стресса, поддерживают в хорошей форме, несмотря на возраст.