Людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, пить кефир на ночь не нужно, говорят врачи.Как сообщает MedikForum.ru, специалисты рассказали, кому вредно пить кефир на ночь, их мнение об этом опубликовал ряд СМИ. Эксперты поясняют, что употребление кефира незадолго до сна может быть хорошей привычкой, – но только при хорошем пищеварении, отсутствии нарушений в ЖКТ. Если же проблемы имеются, от продукта лучше отказаться.Медики поясняют: ночью физиологические процессы организма замедляются, работа пищеварения также становится гораздо менее активной. Необходимость переваривать кефир, содержащий белок и жир (компоненты, которые не относятся к легким для усвоения) может стать нагрузкой, способной вызвать нежелательные реакции.«Даже у здоровых людей кефир может провоцировать процессы брожения, метеоризма. При хронических болезнях органов пищеварения последствия его употребления могут оказаться более неприятными», - предупредили гастроэнтерологи.В частности, по их словам, привычка пить кефир на ночь вредна для людей с гастритом.Также лучше воздержаться от кефира на сон грядущий лицам, склонным к мигреням, головной боли. Организм, переваривающий ночью белок, не успеет отдохнуть к утру. После такого сна возможны ощущение разбитости, болезненности, раздражения.