Крупнейшее исследование подтвердило, что поездки на работу на велосипеде продлевают жизнь

Новое исследование показало, что способ передвижения связан с продолжительностью жизни, риском развития рака и болезней сердца. Ученые призвали по возможности реже пользоваться машиной после ослабления карантина.В крупнейшем исследовании ученые показали, как на здоровье людей влияет то, как те добираются до работы. Предсказуемо, самым неблагоприятным для здоровья способом оказались поездки на машине. Научная работа опубликована в The Lancet Planetary Health.Ученые использовали данные, которые были получены при наблюдении за 300 тысячами жителями Великобритании с 1991 по 2016 год.Анализ показал, что у людей, которые ездили на работу на велосипеде, риск преждевременной смерти был на 20% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых болезней – на 24% ниже, чем у тех, кто использовал автомобиль. Кроме того, в этой группе на 11% реже диагностировали рак, смертность от него была ниже на 16%.Пешие прогулки на работу были связаны со снижением риска рака на 7%, преждевременной смерти – на 10%. У тех, кто ездил на общественном транспорте, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней был ниже на 20%, а вероятность диагноза рака – на 12%.«Сейчас хорошее время провести переоценку выбора транспорта, поскольку большое количество людей скоро вернется к работе после ослабления карантинных мер по поводу COVID-19. Учитывая, что длительные и серьезные ограничения, скорее всего, коснутся общественного транспорта, переход на передвижение на личном автотранспорте может стать катастрофой как для нашего здоровья, так и для окружающей среды», - сообщил Ричард Паттерсон (Richard Patterson), профессор кембриджского университета.Ранее ученые неоднократно изучали связь способа передвижения на работу и здоровья. В 2017 году ученые из Университета Глазго в исследовании с меньшими охватом и продолжительностью демонстрировали сходные результаты. В 2015 году было показано, что поездки на работу на велосипеде продлевают среднему голландцу жизнь на полгода. Новое исследование впервые представляет данные наблюдения за столь крупной выборкой в течение четверти века.