Диетолог Стародубова рассказала, как могут навредить здоровью абрикосы
Как сообщает MedikForum.ru, плоды абрикосов насыщены мощными антиоксидантами: бета-каротином, витамином С, способствующими защите организма от воспалений, образования раковых опухолей. Также фрукт содержит много минерала калия, важного для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, почек, мочевого пузыря.
Но главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что любители абрикосов рискуют навредить организму, не контролируя их количества в своем рационе. Здоровому человеку можно съедать не более 250-300 граммов абрикосов в день, подчеркнула она.
«Их чрезмерное потребление не только может вызвать достаточно серьезные проблемы с пищеварением за счет развития процессов брожения в кишечнике, но и привести к развитию аллергических реакций», - заявила Стародубова.
Кроме того, навредить здоровью могут ядра абрикосовых косточек, содержащие вещество амигдалин. Данное соединение, пояснила медик, опасно даже в небольших концентрациях, поскольку может действовать как сильный токсин, вызывающий нарушения «вплоть до потенциально летального отравления».
Также следует знать, что при повышенной кислотности желудочного сока от абрикосов может возникнуть изжога, при диабете – возрасти сахар в крови.
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