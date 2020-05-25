Диетолог Стародубова рассказала, как могут навредить здоровью абрикосы

Хотя абрикосы в целом считаются полезными для здоровья, их потребление в отдельных случаях может навредить человеку – например, вызвать проблемы желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала московский врач-диетолог.Как сообщает MedikForum.ru, плоды абрикосов насыщены мощными антиоксидантами: бета-каротином, витамином С, способствующими защите организма от воспалений, образования раковых опухолей. Также фрукт содержит много минерала калия, важного для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, почек, мочевого пузыря.Но главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что любители абрикосов рискуют навредить организму, не контролируя их количества в своем рационе. Здоровому человеку можно съедать не более 250-300 граммов абрикосов в день, подчеркнула она.«Их чрезмерное потребление не только может вызвать достаточно серьезные проблемы с пищеварением за счет развития процессов брожения в кишечнике, но и привести к развитию аллергических реакций», - заявила Стародубова.Кроме того, навредить здоровью могут ядра абрикосовых косточек, содержащие вещество амигдалин. Данное соединение, пояснила медик, опасно даже в небольших концентрациях, поскольку может действовать как сильный токсин, вызывающий нарушения «вплоть до потенциально летального отравления».Также следует знать, что при повышенной кислотности желудочного сока от абрикосов может возникнуть изжога, при диабете – возрасти сахар в крови.