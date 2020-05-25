Медики назвали внешний симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Выступать побочным эффектом высокого сахара в крови способен ксероз. Указанная патология выдает себя снижением в роговом слое эпидермиса влаги. Как результат, возникает сухость кожи, может проявляться зуд, также некоторые наблюдают у себя шелушение. Имеется по меньшей мере пять разных исследований, которые подтверждали, что при диабете человек чаще сталкивается с проблемами с кожей.
В частности, при наличии указанного заболевания люди наблюдают у себя значительную потерю жидкости. Обусловлен соответствующий процесс высоким содержанием глюкозы в крови. Чаще всего сухость проявляется на ногах, кожа начинает шелушиться и зудеть на локтях и ступнях, реже симптом затрагивает другие места на теле.
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