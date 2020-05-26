Профессор Киселева назвала лучшие продукты для людей с диабетом и предиабетом

Людям с диабетом и предиабетом президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева рекомендует для снижения сахара в крови употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами.Как сообщает MedikForum.ru, профессор Киселева назвала продукты, которые могут считаться лучшими в рационе питания людей с диабетом и предиабетом (состояние, когда диабет отсутствует, но характерные нарушения, включая повышенный сахар в крови, уже наличествуют).Среди таких продуктов – овощи и фрукты, насыщенные растительным волокном пектином. Этот вид клетчатки, поясняет эксперт, активирует вывод токсинов, избытка глюкозы, оказывает регулирующее действие на иммунную систему кишечника.«Пектин содержат свекла, лимон, огурцы. Последние увеличивают секреции инсулина, хорошо влияют на обмен жиров», - уточнила Киселева.Специалисты советует людм с диабетом и предиабетом сочетать с огурцами следующие продукты: укроп, кинзу, петрушку, листья салата, редис. В комплексе они стимулируют процессы избавления организма от избытка воды, сахара.Кроме того, при имеющемся диабете или предрасположенности к нему очень полезны пряности.«Чувствительность тканей к инсулину улучшают корица, гвоздика, мускатный орех, кардамон, имбирь», - подсказала профессор Киселева.