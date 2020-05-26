Названа ежедневная норма молочных продуктов

Международное исследование ученых определило, что всего две порции молочных продуктов в день снижают риск развития диабета, гипертонии и метаболического синдрома.В исследовании участвовали 147 812 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны. За людьми наблюдали более девяти лет. Потребление пищи оценивалось с помощью регулярного заполнения опросников, по которым определялся уровень в рационе молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, сыр и блюда, приготовленные из молочных продуктов. Отдельно учитывались цельномолочные и обезжиренные продукты с содержанием жира 1-2 процента.Также ученые собрали информацию о личной истории болезни каждого участника, использовании рецептурных лекарств, образовательном уровне, курении и показателях веса, роста, окружности талии, артериального давления, холестерина и уровня глюкозы в крови.Специалисты установили, что при среднем употреблении двух порций жирных молочных продуктов в день риск развития гипертонии и диабета снижался, соответственно, на 11 и 12 процентов. Такое количество молочных продуктов ученые считают оптимальным, так как эффект от увеличения дозы был незначительным — у тех, кто употреблял в сутки три порции молочных продуктов, это снижение составило 13 и 14 процентов.Под порцией понимались: 240 миллилитров молока, 20 граммов сыра, упаковка натурального йогурта, 120 граммов творога.Эффект от обезжиренных продуктов был намного меньше, поэтому исследователи рекомендуют употреблять именно цельные, а не обезжиренные молочные продукты.Более 47 тысяч из участников исследования имели метаболический синдром — сочетание таких факторов, как повышенное артериальное давление, излишний вес, низкий уровень полезного холестерина, высокое содержание в крови жиров и глюкозы. Для них эффект снижения риска развития заболевания при ежедневном употреблении молочных продуктов был еще больше — от 24 до 28 процентов.