Врач предупредила о серьёзной опасности передозировки парацетамолом

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Об опасных последствиях неправильного употребления парацетамола рассказала терапевт Людмила Лапа.Если вы заболели коронавирусом, парацетамол поможет сбить температуру и облегчить боль, но ничего другого от него ждать не следует. Если температура тела ниже 38 градусов, таблетки (или сироп) применять не следует, так как именно в этом состоянии организм вырабатывает противовоспалительные белки.При головных болях парацетамол лучше не пить, так как придётся повышать дозу, а «последствий этот препарат даёт достаточно много», предупреждает врач. Это не безобидное средство, и его токсичное действие может превысить пользу.— Если им пользоваться неразумно, без назначения врача, самостоятельно, тогда последствия наступают от передозировки. Могут развиваться тромбозы — это чётко совершенно. Второе действие — это аллергия и воспаление по сосудам. Самая главная его опасность — именно действие на почки. Потому что не безвредный, а токсичный препарат. Если он токсичен, то действует и на печень, — подчеркнула она.Парацетамол противопоказан людям с длительной простудой, поражением почек и печени, добавила врач.Как следует из открытых источников, парацетамол является широко распространённым ненаркотическим анальгетиком, обладает довольно слабыми противовоспалительными свойствами. При приёме больших доз может вызывать нарушения работы печени, кровеносной системы и почек. Риск нарушений работы этих органов и систем увеличивается при одновременном принятии алкоголя.