4 полезных свойства черного перца (пиперина)
4 полезных свойства черного перца
Защищает клетки от свободных радикалов
Свободные радикалы вызывают повреждение клеток, что, в свою очередь, вызывает воспаление, приводящее к хроническим заболеваниям. Благодаря антиоксидантной активности пиперина черный перец нейтрализует свободные радикалы и помогает предотвратить серьезные заболевания, например, болезни сердца и рак.
Уменьшает воспаление
Хроническое воспаление связано многочисленными исследованиями со многими опасными для жизни заболеваниями. Но пиперин в черном перце может остановить воспаление, подавляя выработку провоспалительных молекул - интерлейкин-6 и металлопротеиназа 13. Это делает черный перец эффективным природным средством против артрита, сезонных аллергий и астмы.
Улучшает работу мозга
Согласно исследованиям на животных, пиперин может уменьшать образование амилоидных бляшек, которые представляют собой фрагменты белка, которые могут повредить нейроны, если они накапливаются в мозге. В мышиных моделях болезни Альцгеймера эта активность пиперина приводила к улучшению памяти.
Улучшает контроль сахара в крови
Пиперин в черном перце может помочь при диабете. Исследование на животных, проведенное японскими учеными, показало, что пиперин может предотвращать всплески сахара в крови после еды, улучшить чувствительность к инсулину у людей с избыточным весом после восьми недель приема добавок.
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