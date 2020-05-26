4 полезных свойства черного перца (пиперина)

В индийской медицине черный перец считается целебной специей, которая улучшает кровоток и снабжение мозга кислородом. Он также улучшает пищеварение, стимулирует аппетит и помогает поддерживать здоровье органов дыхания и суставов. Но аюрведические целители высоко ценят черный перец, еще и потому, что он усиливает биодоступность других полезных соединений благодаря активному ингредиенту пиперину.4 полезных свойства черного перцаЗащищает клетки от свободных радикаловСвободные радикалы вызывают повреждение клеток, что, в свою очередь, вызывает воспаление, приводящее к хроническим заболеваниям. Благодаря антиоксидантной активности пиперина черный перец нейтрализует свободные радикалы и помогает предотвратить серьезные заболевания, например, болезни сердца и рак.Уменьшает воспалениеХроническое воспаление связано многочисленными исследованиями со многими опасными для жизни заболеваниями. Но пиперин в черном перце может остановить воспаление, подавляя выработку провоспалительных молекул - интерлейкин-6 и металлопротеиназа 13. Это делает черный перец эффективным природным средством против артрита, сезонных аллергий и астмы.Улучшает работу мозгаСогласно исследованиям на животных, пиперин может уменьшать образование амилоидных бляшек, которые представляют собой фрагменты белка, которые могут повредить нейроны, если они накапливаются в мозге. В мышиных моделях болезни Альцгеймера эта активность пиперина приводила к улучшению памяти.Улучшает контроль сахара в кровиПиперин в черном перце может помочь при диабете. Исследование на животных, проведенное японскими учеными, показало, что пиперин может предотвращать всплески сахара в крови после еды, улучшить чувствительность к инсулину у людей с избыточным весом после восьми недель приема добавок.